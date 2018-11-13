70'li Yılların Ünlü Sanatçısı Serpil Örümcer Pazar Tezgahı Başında

13 Kasım 2018 Salı 10:30



13 Kasım 2018 Salı 10:30

1970'lü yılların ünlü sanatçısı Serpil Örümcer, şimdilerde Avcılar'da bir Pazar tezgahında çalışarak hayatını devam ettiriyor. Sanat dünyasının vefasız olduğunu söyleyen Örümcer, sanatçı dostlarına sitem etti.1967 senesinde Milliyet Gazetesi tarafından yapılan güzellik yarışmasında ilk olarak adından söz ettiren ünlü sanatçı Serpil Örümcer, daha sonra Samanyolu şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant'la yaptığı evlilikle sanat dünyasındaki yerini almıştı. 1900'lü yıllarda Yeşilçam ve sahnelerin aranan ismi Serpil Örümcer, şu zamanlarda zor günler geçiriyor. Ünlü sanatçı Avcılar Ambarlı'da bulunan kapalı Pazar alanında Antik Nostaljik Eşya Çarşıcıları Derneği tarafından açılan tezgahta çalışarak geçimini sağlıyor. Yaşadığı zorlukları anlatan Örümcer, kızının psikolojik rahatsızlıkları olduğunu söyleyerek yetkililerden para yardımı istemek yerine kendisi için bir iş verilmesini talep ediyor."Eş dost bana sahip çıktılar, yardımcı oluyorlar"Pazardaki çalışanların ve Avcılar Belediyesi'nin kendisine destek olduğunu dile getiren eski sinema sanatçısı ve şarkıcı Serpil Örümcer, "Bir kızım var rahatsız, Berkant'tan iki de Allah bağışlasın torunum var. Onlar da okuyorlar tabi ben bunun altından biraz zor kalkıyorum. Bakırköy'de bir yerimiz vardı orayı yıktılar. Yıkınca ben ortada kaldım. O yıkılınca oranın belediye başkanı da bize yer göstermedi. Bizimle görüşmek zahmetinde bile bulunmadı. Ben çalışmayı seviyorum her ne olursa olsun çalışmanın ayıbı yoktur. Ben sanatçı da olsam ne olursam olayım ama çalışmanın ayıbı yok. Eş dost bana sahip çıktılar, yardımcı oluyorlar Allah razı olsun kendilerinden" dedi."Katarakt kalınlaşmış ve görmem ihtimalim var"Sağlık sıkıntısından ve maddi anlamda zorluk çektiğini söyleyen Örümcer, "Katarakt var. Ben biraz ihmal ettim derken tabi maddiyatsızlık bunun önüne geçti. Katarakt kalınlaşmış ve görmeme ihtimalim var. Göz kapanacak. Buna da şükür demekten başka çaremiz yok" diye konuştu."Siz eğer şöhretliyseniz, paralıysanız sizin peşinizi bırakmazlar"Kötü insanların gazabına uğradığını belirten Örümcer, "Hani bir laf vardır tencerem kaynarken, maymunum oynarken diye. Siz eğer şöhretliyseniz, paralıysanız sizin peşinizi bırakmazlar. Ama bittiyseniz, düştüyseniz maalesef selam bile vermezler. Ben kötü insanların gazabına uğradım. Dost mu değil mi bir de onu öğrendim" dedi."İbrahim Tatlıses çıktı ve 'Benimle çalışır mı Serpil Örümcer?' dedi"İbrahim Tatlıses'in kendisine iş teklifi sunduğunu fakat sonrasında kendisine ulaşamadığını ifade eden Örümcer, "Hep televizyonlara çıktım ben bana bir iş verin, millete avuç açmayayım dedim. Bu arada İbrahim Tatlıses çıktı ve 'Benimle çalışır mı Serpil Örümcer?' dedi. Bana telefonlarını bıraktı menajerinin. Biz kendisine bir türlü ulaşamadık. İş verse de sağ olsun iş vermese de" şeklinde konuştu."Kendisi benim babamın çocukluk arkadaşı"Serpil Örümcer ile birlikte aynı pazarda çalışan Emine Sözübir, "Serpil Abla için ben bir şey diyemeyeceğim. Kendisi benim babamın çocukluk arkadaşı. Onun çocukları da bizim arkadaşımız. Torunları benim çocuklarımın arkadaşı. Yani biz akraba gibi bir şeyiz. Diyecek bir şey bulamıyorum ben onunla ilgili" ifadelerini kullandı."Malzeme üzerinden satışları için malzeme bulmasını temin ediyoruz"Serpil Örümcer'e destek verdiklerini dile getiren Fazlı Tepe, "Serpil Hanımı da burada tanıdık. Yardımcı olduk elimizden geldiğince maddi ve manevi. Malzeme üzerinden satışları için malzeme bulmasını temin ediyoruz. Burada gördüm daha önceden de tanıyorduk ama yakından tanımadığımız için böyle gördük, üzüldük yani bu durumda olduğu için. Avcılar Belediye Başkanı'na çok çok ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu imkanı sağladığı için" dedi. - İSTANBUL