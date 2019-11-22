Haberler » Güncel » 70'lik adam, 16 yaşındaki kıza tacizden gözaltına alındı - Haber

70'lik adam, 16 yaşındaki kıza tacizden gözaltına alındı

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde 70 yaşındaki A.I.S., 16 yaşındaki H.Y. adlı genç kızı eliyle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

22.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:1470'lik adam, 16 yaşındaki kıza tacizden gözaltına alındı

ANTALYA'nın ilçesinde 70 yaşındaki A.I.S., 16 yaşındaki H.Y. adlı genç kızı eliyle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Geçen çarşamba günü Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldiği öne sürülen taciz olayı şöyle gelişti; A.I.S., H.Y. adlı kızı elle taciz etti. Küçük kız durumu önce ailesine ardından da polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.I.S.'yi aynı akşam gözaltına aldı. Sağlık kontrolden geçirildikten sonra sorgulanan A.I.S., 'çocuğa cinsel istismar' suçundan adliyeye sevk edildi.



Yeniköy Mahallesi, Döşemealtı, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:33 Bakan Kurum: "Biz AK Parti olarak, milletin istemediği bir karar almadık, almayız"
20:32 Izmır cumhurbaskanı erdogan kıraz'da vatandaslara hıtap ettı-1
20:32 Gümüşhane'de Dipsiz Göl'deki rehabilitasyon çalışmaları sürüyor
20:30 Kolombiya'da genel grev protestolarında 3 ölü, 122 yaralı
20:28 Sakarya'da, Akçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz
19:58 CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
13:06 Galatasaray'da Luyindama şoku: Sezonu kapattı
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
22.11.2019 20:34:12