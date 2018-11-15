70'lik Dede Her Gece 15 Telefonla Pokemon Avına Çıkıyor

Tayvan'da yaşayan 70 yaşındaki Chen San-yuan, çoğu yaşıtı akıllı telefon kullanmayı bilmezken, sahip olduğu 15 adet telefonla her gün 'Pokemon Go' adlı oyunu oynuyor.

SAATLERCE POKEMON AVLAYABİLİYOR

Bisikletine kurduğu özel bir düzenek ile tüm telefonlarını aynı anda kullanabilen Chen dede, bisikletin sepetinde taşıdığı harici yedek bataryalar sayesinde de saatlerce şarjı bitmeden 'Pokemon avı' yapabiliyor.

OYUNU TORUNUNDAN ÖĞRENMİŞ

Oyunu 2016'da ilk çıktı zaman torunundan gördüğünü söyleyen yaşlı adam, "O zaman sadece bir telefon kullanıyordum ve sürekli oynuyordum. Bir ay sonra üç telefona çıkardım, sonra altı, sonra dokuz, on iki ve on beş... Öyle oldu." diyor.

OYUN İÇİN AYDA 2 BİN 125 TL HARCIYOR

Emekli olduğu için oyun oynamaya bolca vakti olduğunu belirten Chen dede, oyundaki sanal paraları satın almak için her ay ortalama 300 Amerikan Doları (yaklaşık 2 bin 125 TL) harcadığını söylüyor.

LAKABI POKEMON DEDE

Yaşadığı mahallede herkesin tanıdığı ve 'Pokemon Dede' lakabını alan Chen, kendisini asıl motive eden şeyin aynı oyunu oynayan kişilerle tanışmak olduğunu dile getiriyor.

2016'DA TÜM GENÇLERİ SOKAĞA DÖKMÜŞTÜ

Nintendo Co ve Niantic Inc şirketleri tarafından 2016 Temmuz'unda geliştirilen 'Pokemon Go' oyunu bir anda çok fazla popüler olmuş ve tüm gençleri sokağa dökmüştü. Oyun, artırılmış gerçeklik kullanılan, yani gerçek dünya ile etkileşim halinde oynanan oyunlar arasında en başarılısı olarak gösteriliyor.