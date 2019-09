70'lik dedelerin "futbol aşkı"

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 27 yıldır her hafta halı sahada futbol maçı yapan 70 yaşındaki Hasan Antika ile 69 yaşındaki Necati Uzun, spor aşkı ile gençlere örnek olmanın mutluluğunu yaşıyor.İzmit'te, 1992 yılında 3 arkadaşın kurduğu halı saha futbol takımına dahil olan Antika ve Uzun, 27 yıldır arkadaşlarıyla futbol oynuyor.Yaşları 40'ın üzerindeki takım arkadaşlarıyla cumartesi günleri bir araya gelen spor sevdalısı Antika ve Uzun'un, attıkları goller ve rakipleriyle mücadeleleri izleyenleri şaşırtıyor.Torun sahibi Antika ve Uzun, ailelerinden de aldıkları destekle daha uzun yıllar spor yapmak istiyor."Bu yaşımıza rağmen gençlere örnek oluyoruz"Hasan Antika, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri spor yaptığını, spora atletizmle başladığını, bu alanda okul birinciliklerinin olduğunu söyledi.Ülke genelinde düzenlenen maratonlarda derecelerinin bulunduğunu dile getiren Antika, son yıllarda yapılan bazı yarışlara da katıldığını anlattı.Atletizm branşında milli takım antrenörlüğü yaptığını belirten Antika, spor yapmayı ve sporcu yetiştirmeyi çok sevdiğini vurguladı.Antika, 27 yıldır halı sahada cumartesi günleri maç yaptıklarına işaret ederek, "Takım arkadaşlarımızın en genci 40 yaşında, 55-60 yaşında arkadaşlarımız var. Hiç aksatmadan her cumartesi akşamı burada futbol oynuyoruz. Bu çok güzel bir şey, spor yaparak sağlığımızı koruyor, aktivite yapıyoruz. En önemlisi, bu yaşımıza rağmen gençlere örnek oluyoruz." ifadelerini kullandı.Halı sahada gençlerden daha fazla koştuğunu, takımın en golcüsü olduğunu aktaran Antika, ayrıca haftada 4 gün 15 kilometre koşu yaptığını kaydetti."Futbol benim için bir tutku"Necati Uzun da uzun yıllar amatör futbol kulüplerinde oynadığını, hayatı boyunca gençlere bir şeyler vermek için çabaladığını ifade etti.Hala sporun içinde olmanın çok güzel bir duygu olduğuna değinen Uzun, şöyle konuştu:"Bu yaşımda da çalışıyorum, cumartesi gününün gelmesini bekliyorum. Bu teri atıyorsun, arkadaşlarla oluyorsun, muhabbet, sohbet oluyor. Yaşın verdiği ufak tefek ağrılar oluyor. Bunları önemsersek hiç gelemeyiz buraya. Gençlerle de oynuyoruz, yaşlılarla da. Futbol benim için bir tutku. Biz gerçekten amatörce çamur sahalarda futbol oynadık. Böyle sahalarda futbol oynamak zevk, biz bu zevki bu yaşta anladık. Spor çok güzel bir şey, herkesin spor yapması lazım.""Görünce hayret ettim"Takımın oyuncularından Faruk Alemdar, her hafta futbol için buluştuklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:"Halı saha grubuna bazı arkadaşlarımız sonradan dahil oldu. 27 yıldır futbol oynayan grup çok azdır. Hasan Antika ve Necati Uzun takımın en istikrarlı oyuncularından. Hatta Hasan ağabey haftada 2 kez halı sahada oynuyor. Takımın vazgeçilmez santrforu, beklenmedik hareketler Hasan ağabeyden gelir, çok güzel golleri vardır."Grubun 43 yaşındaki üyesi Nurullah Yılmaz ise yaklaşık 7 yıldır beraber futbol oynadıklarını belirterek, "Takıma dahil olduğumda Hasan Antika 63 yaşındaydı. Görünce hayret ettim. 70 yaşındayken, 40 yaşındaki kişilerle mücadele etmek kolay iş değil." diye konuştu.