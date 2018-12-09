Milli Piyango'nun 70 Milyon Liralık Büyük İkramiyesi İçin Nimet Abla Önünde Kuyruklar Oluştu

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişi için bastırdığı biletlerin birçoğu şimdiden tükendi. Bu yıl büyük ikramiyeyi tutturan talihli 70 milyon TL'nin sahibi olacak.

NİMET ABLA GİŞESİNDE UZUN KUYRUKLAR

Milli Piyango ile özdeşleyen İstanbul Eminönü'ndeki Nimet Abla gişesi de biletlerin satışa çıktığı tarihten bu yana dolup taşıyor. Soğuk havaya aldırmadan bilet almak için Nimet Abla'ya koşanlar, metrelerce kuyruk oluşturdu. Bayi gişesinin önünde kimi zaman 300 metreye ulaşan talih kuşu kuyruğun, eğlenceli anlara sahne oldu.

BÜYÜK İKRAMİYE 70 MİLYON

31 Aralık 2018'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet de 17,5 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 29 Kasım Perşembe gününden itibaren piyasaya sürülecek.

BİLETLER 5 BİN BAYİDE SATILIYOR

Vatandaşlara daha yaygın hizmet verilmesi ve kağıt kullanımında tasarruf sağlanması amacıyla 29 Temmuz 2018 çekilişinden geçerli olmak üzere Milli Piyango biletlerinin sayısal oyun bayilerinden de satışına başlandı. Bu kapsamda vatandaşlar yılbaşı özel çekilişinde, seyyar ve sabit bayilerden geleneksel olarak basılı Milli Piyango biletlerini alabilecekleri gibi, yurt çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki oyun makinelerinden de temin edebilecek.

BÜYÜK İKRAMİYEDE ARTIŞ

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 70 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, geçen yıl ise 61 milyon lira verilmişti.

İKRAMİYE TABLOSU

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:

ADEDİ MİKTARI (TL)

1 70.000.000

1 7.000.000

10 1.000.000

30 100.000

100 10.000

200 5.000

500 1.000

10.000 400

40.000 300

200.000 200

700.000 140

2.000.000 70

63 Teselli İkramiyesi 70.000

TOPLAM İKRAMİYE

ADEDİ: 2.950.905

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI:

390.910.000