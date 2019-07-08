08.07.2019 14:28
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70 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi hala parasını almadı

Yılbaşında çekilen Millli Piyango özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden "7615536" numaralı tam biletin sahibi hala parasını almadı. Talihlinin ikramiyesini alması için 176 günü kaldı. Söz konusu zaman diliminde para alınmazsa Hazine'ye devredilecek.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli, hala parasını almadı.

176 GÜNÜ KALDI

Talihlinin parasını almaması üzerine geçtiğimiz aylarda Milli Piyango'nun internet sitesine talihlinin parasını alması için ne kadar zamanı kaldığını gösteren bir sayaç konmuştu. Sayaca göre, talihlinin 176 günü kaldı. Söz konusu zaman dilimi sıfırlandığında 70 milyonluk büyük ikramiye Hazine'ye devredilecek.

ÜSKÜDAR'DA SATILMIŞTI

Büyük ikramiye "7615536" numaralı tam bilete isabet etmişti. Söz konusu biletin Üsküdar'daki bir seyyar bayide satıldığı ortaya çıkmıştı. Bileti satan seyyar bayi Ali Özçalımlı, "Çıkan arkadaş parasını iyi yerlerde değerlendirsin. Allah ona sağlık versin. Bileti sattığım kişiyi hatırlamıyorum. Talihlinin insanlığına kalmış, inşallah bir şey düşünür benim için" açıklamasında bulunmuştu.

70 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi hala parasını almadı
Üsküdar, Söz, Ekonomi, Güncel

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