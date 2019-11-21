70 mülteci, yarın Resulayn'a dönecek

PKK/YPG baskısıyla Resulayn'dan kaçıp, Türkiye'ye sığınan mültecilerden 70'i kendi talepleriyle yarın evlerine dönecek.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Fırat'ın doğusuna mültecilerin dönüşleri sürüyor. PKK/YPG baskısıyla Resulayn'dan kaçıp, Türkiye'ye sığınan mültecilerden 70'i kendi talepleriyle yarın cuma namazının ardından Şanlıurfa'dan Resulayn'daki evlerine dönecek. Bu tür gönüllü geri dönüşlerin, Barış Pınarı Harekatı sonrasında bölgenin YPG teröründen temizlenerek yaşanabilir ve güvenli hale geldiğini kanıtlayan gelişmeler olduğu bildirildi.

HABER: ANKARA,