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70 yaşındaki adam bankta uyurken bulundu, alkollü çıktı

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Fikret Korkmaz (70), koronavirüse karşı 65 yaş ve üzerindekiler için sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kontrol yapan polis ekiplerince bankta uyurken bulundu.

22.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:56
70 yaşındaki adam bankta uyurken bulundu, alkollü çıktı
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Fikret Korkmaz (70), koronavirüse karşı 65 yaş ve üzerindekiler için sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kontrol yapan polis ekiplerince bankta uyurken bulundu. Alkollü olduğu belirlenen Korkmaz, hastaneye götürüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüse karşı önlemler kapsamında, 65 yaş ve üzerinde olanlar ile bazı kronik rahatsızlığı bulunanlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Bursa 'da, açık alanlarda gezen polis ekiplerince evde kalınması çağrılarına uyulup, uyulmadığı kontrol edildi. Mustafakemalpaşa'daki Menderes Meydanı'nda, öğle saatlerinde, yaşlı birinin bankta uyuduğu görülünce yanına gidildi. Yapılan kimlik kontrolünde bu kişinin 70 yaşındaki Fikret Korkmaz olduğu tespit edildi. Yapılan kontrolde ise Korkmaz'ın alkol aldığı, bunun üzerine meydanda sızdığı belirlendi. Sağlık görevlileri, Korkmaz'ı ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis ekipleri ise ilçedeki Adnan Menderes Meydanı'nda kontrollerini sıklaştırdı. Kimlik kontrolü yapan ekipler, 65 yaş ve üzerindekilere uyarılarda bulunup, evlerine dönmeleri gerektiğini söyledi.


- Bursa

Kaynak: DHA

Etiketler : Mustafakemalpaşa, Fikret Korkmaz, Polis, Bursa, Güncel

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