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70 yaşındaki adamdan örnek davranış

Sultanbeyli'de yaşayan 70 yaşındaki bir vatandaş maaşını 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

04.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:43
70 yaşındaki adamdan örnek davranış
Sultanbeyli 'de yaşayan 70 yaşındaki bir vatandaş maaşını 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. yaşlı adam bu hareketiyle herkese örnek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek vermek isteyen 70 yaşındaki bir kişi, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Yaşlı adam polisin yardımıyla evinden alınarak bankamatiğe götürüldü. Maaşını bağışlayarak kampanyaya destek veren yaşlı adam bu hareketiyle herkese örnek oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli, Güncel
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