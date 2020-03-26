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70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı

Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamayan 70 yaşındaki Ali Bayram, evde sıkılmamak için salıncak yaptı.

26.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:07
Batman 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamayan 70 yaşındaki Ali Bayram, evde sıkılmamak için salıncak yaptı.
Emekli olan ve eşini kaybettiği için yalnız yaşayan Bayram, Kovid-19 ile mücadele kapsamında dışarı çıkamayınca, evine salıncak kurmaya karar verdi. Evin bir odasına salıncak yapan Bayram, canı sıkıldıkça burada sallanıyor. Bayram, bir an önce bu salgının sona ermesi için dua ediyor.
Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin vefatının ardından yalnız yaşadığını, koronavirüsten korunmak için evden çıkmadığını söyledi.
Can sıkıntısını gidermek için evinde salıncak yaptığını ifade eden Bayram, "Günde yaklaşık 2 saat sallanıyorum. Dün polis de siparişlerimi getirdi. Dezenfekte ilaçlarım var. Kendimi evde koronavirüse karşı koruyorum. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın tavsiyelerine lütfen uyun. Herkes uysun. Ben sallandıkça stres atıyorum. Sallandıkça çocukluğum aklıma geliyor." diye konuştu.
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70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı

Kaynak: AA

Etiketler: Ali Bayram, Batman, Güncel

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70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı

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