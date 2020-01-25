70 yaşındaki Ali Yılmaz enkaz başında oğlu, gelini ve torunlarının çıkarılmasını bekliyor

Elazığ 'da yaşanan depremde göçük altında kalanlar için aramalar devam ederken 70 yaşındaki Ali Yılmaz'da oğlu, gelini ve torunlarının enkaz altından çıkarılmasını bekliyor. Yaşadıklarını anlatırken göz yaşlarına hakim olamayan Ali Yılmaz, ''Arama kurtarma ekiplerinden gelen her iyi habere 'Onlar mı?' diye koşuyorum'' dedi.

OĞLU, GELİNİ VE TORUNLARINI BEKLİYOR

Gazete Duvar'ın haberine göre, 70 yaşındaki Ali Yılmaz; oğlu, gelini, biri 2 biri 8 yaşında iki torunun enkaz altında çıkarılmasını bekliyor. Kızılay 'ın verdiği battaniyeye sarılarak saatlerdir sokakta bekleyerek izlediğini söyleyen Yılmaz, arama kurtarma ekiplerinden gelen her iyi habere 'onlar mı' diye koşarken, aldığı her yanıt ile gözyaşlarına boğulduğunu söyledi. Yaşlı adam o anları, "Korkunçtu. Yataktan düştüm. Evin duvarları yarıldı, bantladım. Bugüne kadar böyle büyük bir deprem yaşamadık. Öleceğiz sandım, nasıl kurtulduğumu hala bilmiyorum" diyerek anlattı.

16 SAATTİR ENKAZ BAŞINDA BEKLİYOR

Olay yerinde inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaşlı adamın yanına gelerek sabırlı olmasını söyledi. Kızılay'ın verdiği battaniyeye sarılmış bir şekilde 16 saat boyunca enkaz başında bekleyen yaşlı adam ailesinden gelecek iyi haberi bekliyor.