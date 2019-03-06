70 Yaşındaki Atlet Ali Demirhan Yine Rekor Kırdı

2-3 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Masterler Salon Balkan Şampiyonası'ndayarışan Ali Demirhan, bir Türkiye rekoru ve 4 altın madalya ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ali Demirhan,Masterler Salon Balkan Atletizm Şampiyonası'nda M70 kategorisinde 800 metreyi 2,26,73 ile tamamlayarak, Karadağ'lı rakibine fark atarak altın madalya kazandı.Aynı yarışta Burak Büyükbakkalköy 3.38.64 derecesi ile 3. oldu.

ALİ DEMİRHAN 1500 METREDE YİNE REKOR KIRDI

1500 metre koşuda 6,04,93 derecesi ile tamamlayarak yeni Türkiye rekorunun ve altın madalyanın sahibi oldu. Karadağ'lı rakibinin ikinci olduğu koşuda Yaşar Dadak ise 6,17,97 derecesi ile üçüncü oldu.

M70 3000 metre koşusunda 13,35,19 derecesi ile birinci olan Ali Demirhan ülkemize bir altın madalya daha kazandırdı. Aynı yarışta 13,48,91 derecesi ile Yaşar Dadak ise ikinci olarak ülkemize gümüş madalya kazandırdı.

ALİ DEMİRHAN TÜRKİYE'YE 4 ALTIN MADALYA KAZANDIRDI

Astsubay emeklisi olan Ali Demirhan, 1964 yılından beri uğraştığı atletizm sporunda son olarak Masterler Balkan Salon Atletizm Şampiyonasında 4 altın madalya kazandı.

4x200 metre bayrak koşusunda 2,27,95 derecesi ile Türkiye takımı birinci oldu. Yunanistan takımının diskalifiye olduğu koşuda Türkiye'ye altın madalya kazandıran ekip Ali Demirhan, Yılmaz Ergüneş, Burak Büyükbaykal ve Şerafettin Çetinalp'ten oluştu.

Konya'nın gururu olan Ali Demirhan'ın antrenörlüğünü eşi Gülizar Demirhan yapıyor.Çift geçtiğimiz günlerde 47. evlilik yıldönümünü kutladılar.

Kaynak: Bültenler