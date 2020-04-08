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70 yaşındaki kadına tekerlekli sandalye desteği

Gaziantep'in Araban ilçesinde bir hayırsever iş adamı, 6 yıldır yatağa bağımlı olan 70 yaşındaki Hatice Uluçay'a tekerlekli sandalye hediye etti.

08.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:38
70 yaşındaki kadına tekerlekli sandalye desteği
Gaziantep 'in Araban ilçesinde bir hayırsever iş adamı, 6 yıldır yatağa bağımlı olan 70 yaşındaki Hatice Uluçay'a tekerlekli sandalye hediye etti.
Araban ilçesi kırsal Köklüce Mahallesi'nde yaşayan ve 5 çocuk, 16 torun sahibi Uluçay'ın durumunu komşularından öğrenen iş adamı Hacı Şahin, kendisine aldığı tekerlekli sandalyeyi teslim etti.
Eşi Naci Uluçay ile yaşayan ve 6 yıldır yatağa bağımlı olduğu kaydedilen Hatice Uluçay, Haci Şahin'e teşekkür ederek, "Benim ihtiyacımı giderdin. Allah da senin ihtiyacını gidersin." dedi.
Şahin ise Hatice Uluçay'a daha önce ulaşamayıp da tekerlekli sandalyeyi geç ulaştırmanın üzüntüsünü yaşadığını ifade ederek, "Her şey devletten beklenmemeli, iş insanları da hayra katkı sunmalı." diye konuştu.
Şahin, daha sonra Hatice Uluçay'ı tekerlekli sandalyeye bindirip evinin bahçesinde gezdirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hatice Çarpar, Gaziantep, Araban, Güncel
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