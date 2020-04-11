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70 yaşındaki kadından, Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 lira destek

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 70 yaşındaki kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 lira bağış yaptı.

11.04.2020 18:43 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:44
Aydın 'ın İncirliova ilçesinde 70 yaşındaki kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 lira bağış yaptı.
Karabağ Mahallesi'nde oturan, eşinden kalan emekli maaşıyla geçimini sağlayan Rahime Kaymak, İncirliova Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak, kampanyaya 500 lirayla destek vermek istediğini bildirdi.
Kaymak, evine gelen görevlilere parayı teslim etti.
Rahime Kaymak, bağış yaptığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Allah'ım bundan daha kötüsünü inşallah bizlere göstermez. Ben de bu kampanyaya elimden geldiğince destek olmak istedim. İnşallah bir an evvel bu illetten kurtuluruz." dedi.
Kaymakam Ediz Sürücü de telefonla aradığı Kaymak'a teşekkür etti. 70 yaşındaki kadından, Milli Dayanışma Kampanyası’na 500 lira destek

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, İncirliova, Aydın, Güncel
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