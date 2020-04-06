70 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu oldu
TOKAT'ta koronavirüse yakalanan Ziynet Yeğen (70) 5 günlük tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.
06.04.2020 20:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:26
TOKAT'ta koronavirüse yakalanan Ziynet Yeğen (70) 5 günlük tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.
Turhal ilçesinde yaşayan Ziynet Yeğen, koronavirüse yakalandı. Turhal Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yeğen, 5 günlük sürenin ardından yapılan testleri negatif çıkınca taburcu edildi. Yeğen, sağlık görevlilerinin alkışları arasında 14 gün boyunca kontrol altında tutulacağı evine uğurlandı.
Kaynak: DHA