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70 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu oldu

TOKAT'ta koronavirüse yakalanan Ziynet Yeğen (70) 5 günlük tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.

06.04.2020 20:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:26
70 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu oldu

TOKAT'ta koronavirüse yakalanan Ziynet Yeğen (70) 5 günlük tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.

Turhal ilçesinde yaşayan Ziynet Yeğen, koronavirüse yakalandı. Turhal Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yeğen, 5 günlük sürenin ardından yapılan testleri negatif çıkınca taburcu edildi. Yeğen, sağlık görevlilerinin alkışları arasında 14 gün boyunca kontrol altında tutulacağı evine uğurlandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Turhal, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››70 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu oldu - Haberler
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