70 yaşındaki oyuncu Kadir İnanır Instagram hesabı açıp sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

Yeşilçam'ın en yakışıklı oyuncuları arasında olan Kadir İnanır, modern dünyanın teknoloji çağına daha fazla direnemedi. Usta isim çoğu meslektaşı gibi Instagram hesabı açtı. İnanır'ın birkaç gün önce açtığı hesabı ise kısa sürede binlerce takipçi sayısına ulaştı.

SOSYAL MEDYA ROMANTİĞİ

Sosyal medyaya adımını atan 70 yaşındaki usta oyuncu ilk paylaşımını uzun süredir aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu olan Jülide Kural ile yaptı. Sevgilisi ile verdiği sarmaş dolaş poz veren takipçiler, hem şaşkınlık yaşadı hem de usta isme övgü yağdırdı. Kullanıcılar 70 yaşındaki jönün paylaşımına "Sosyal medya romantiği" yorumunu yaptılar.

"ARTIK SİZLERLE BURADA BULUŞACAĞIZ"

Kadir İnanır, sosyal medyaya giriş yaptığını çektiği videoyla ve "Tek resmî sosyal medya hesabımdan herkese merhaba. Bundan sonra sizlerle burada bulaşacağız, konuşacağız. Herkese sevgiler" notuyla duyurdu.