70 yaşındaki Şükrü amcadan "Sosyal Vefa'ya, Şiirli "Vefa"Korona virüsü çıktıktan sonra Antalya'dan memleketi Elazığ 'a dönen ve kurallara harfiyen uyan 70 yaşındaki emekli öğretmen Şükrü Aslan, kendisini yalnız bırakmayan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan etkilenip,şiir kaleme aldıŞiiri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyasından "Elazığ'a, Şükrü Amcamıza selam" notuyla paylaşırken, Vali Çetin Oktay Kaldırım'da telefonla arayarak teşekkür ettiELAZIĞ - Elazığ'da 70 yaşındaki emekli öğretmen Şükrü Aslan, kendisini yalnız bırakmayan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan etkilenip,şiir kaleme aldı, o şiiri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyasından paylaşmasıyla on binlerce beğeni aldı. Grupta yer alan Psikososyal Destek Hizmeti sunan ekibin ziyaret ettiği Aslan'a şiir kitabı hediye edilirken, Vali Çetin Oktay Kaldırım'da telefonla arayarak teşekkür etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının aldığı kararla 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması üzerine Abdullahpaşa Mahallesi'ndeki evinden dışarı çıkmayan 70 yaşındaki emekli öğretmen Şükrü Aslan, eşi Esma Aslan'la birlikte alınan tüm kurallara uyuyor. Evden çıkmaları kısıtlananların tamamına ise Valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu, hem psikososyal destek veriyor, hemde ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personellerinden oluşan 'Psikososyal Destek Ekibi' de emekli öğretmen Aslan'ı arayarak hem destek verdi, hemde de bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Bu duruma duygulanan Aslan, ekibe yazdığı duygu yüklü şiirle teşekkür etti.Bakan Soylu o şiiri paylaştı, on binlerce beğeni aldıSosyal Destek grubuna teşekkür amaçlı emekli öğretmen Aslan'ın yazdığı şiiri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da, sosyal medya hesabından Elazığ'a, Şükrü amcamıza selam" notuyla paylaştı. Bakan Soylu'nun paylaştığı şiir, kısa sürede on binlerce beğeni aldı. Sosyal Destek ekibi de, Aslan çiftini evinde ziyaret edip çiçek verdi, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın gönderdiği şiir kitabını hediye etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette Vali Kaldırım'da, Şükrü amcayı telefonla arayarak, hem yazdığı şiirden dolayı teşekkür etti, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, İçişleri Bakanlığı koordinesinde kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' hakkında bilgi verdi. Duygulu anlar yaşayan Şükrü amca ise mutluluğunu dile getirdi.Korona virüsü ortaya çıktıktan sonra Antalya' dan Elazığ'a geldiğini anımsatan emekli öğretmen Şükrü Aslan "15 gün kadar önce Antalya'da kalıyorduk. Bu virüs ilk çıktığı zamanlar bu kadar sıkı tedbir söz konusu değildi. Dışarıya çıkmamaya dikkat ediyorduk. İller arası ulaşımda problemler doğunca hemen bilet alarak hemen Elazığ'a döndük. Ondan sonrada da içerideyiz. Bunlar beklenen şeyler ve dönem dönem bu benzer hastalıklar, rahatsızlıklar oluyor. Biz yaşımız gereği, bu hastalıkları kullar üretse bile Allah tarafından kullara imtihan olarak kabul ediyoruz. Bunlara uymayı da dinimiz gereği farz babında kabul ederek uymaya çalışıyoruz. Bu şekilde uyulması gerektiğine inandığım için bütün dinleyenlere ve izleyenlere mümkünse hem canınız için hem de bu işin vebaline girmemek için evde kalmak gerekiyor" dedi."Yalnız değiliz güveneceğimiz, arkamızda bir devletimiz var"Ekiplerin sürekli arayıp sorduklarını dile getiren Aslan, ilk kez arandığı için de çok duygulandığını belirterek, "Arıyorlar, soruyorlar. Bilhassa hiç arayıp sorulmayan kişilerin bu halde onların aranması duygulandığım gibi duygulandırıyor. Duygulandığımız zaman da bazı şeyleri ifade etmekte zorluk çekiyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Artık yalnız değiliz güveneceğimiz, arkamızda bir güç bir devletimiz var. Yapacağımız şeyler kanunu görevlerimizi yerine getirmektir. Bizden de fazlası istenmiyor zaten. Kendi çabamızla ne kadar faydalı olursak inşallah devlete de millete de o kadar faydalı olacağımız kanaatindeyim. Yapılan çalışmaları takdirle karşılıyorum ve böylede uygulanması gerekiyor. Aradıkları zaman baya duygulanmıştım, hiç kimse aramamıştı. Bu güne kadar böyle bir aramayla muhatap olunca gerçekten minnet, saygı duydum. Allah razı olsun diyorum. Bunun gibi hiç aranmayanların da aranmasında fayda var ve yapılan çalışmalar da takdire şayandır. Gerçekten bunları hiç bir zaman yabana atmamak lazım. Bu işlerden hoşlanmayanları ve bunu değişik yorumlayanları anlamak mümkün değil"dedi.Zaman zaman duygulandığını ve o şiiri yazmasının da anlık olduğuna değinen Aslan,telefonla konuştuktan hemen sonra telefonun mesaj bölümüne şiiri yazdığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA