Haberler » 3. Sayfa » 70 yaşındaki uyuşturucu yetiştiricisi adliyeye sevk edildi

70 yaşındaki uyuşturucu yetiştiricisi adliyeye sevk edildi

Bolu'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda evinde yetiştirdiği kenevir bitkileri ile yakalanan 70 yaşındaki B.Ö., adliyeye sevk edildi.

10.10.2019 11:3270 yaşındaki uyuşturucu yetiştiricisi adliyeye sevk edildi
Bolu'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda evinde yetiştirdiği kenevir bitkileri ile yakalanan 70 yaşındaki B.Ö., adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde yaşayan B.Ö. (70) isimli şahsın evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği ve sattığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Ekiplerin, B.Ö'nün evine düzenlediği operasyonda 230 cm ve 164 cm boyunda 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan B.Ö., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan yaşlı adam adliyeye sevk edildi. - BOLU

Kenevir, Polis, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:43 Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırında
11:48 Kayalıklarda mahsur kaldılar, 5 saat kurtarılmayı beklediler
11:40 Silifke'de çalınan hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu
11:36 Durdurulan otomobilde 2 kilo 500 gram esrar yakalandı
11:33 Cezaevi firarisi yol uygulamasında yakalandı
11:34 Manisa'da boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
11:34 Alanya'da şüpheli araçta uyuşturucu çıktı
10.10.2019 11:49:41