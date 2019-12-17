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70 yıl önce evlenen çift 20 dakika arayla hayatını kaybetti

ABD'de kasım ayında 70. evlilik yıldönümlerini kutlayan çift 20 dakika arayla hayatını kaybetti. Torunları çiftin ölümü hakkında "Beraber gittikleri için mutluyum. Bence onlardan birinin yalnız kalması işkence olurdu" ifadelerini kullandı.

17.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:54

ABD'nin Michigan eyaletinde 70 yıldır evli olan ve 6 Aralık'ta bakımevine yatırılan 90 yaşındaki Les ve Freda Austin çifti, yan yana duran yataklarında sadece 20 dakika arayla hayatını kaybetti.

TORUNLARI: BERABER GİTTİKLERİ İÇİN MUTLUYUM

Lisedeyken tanışan ve ilk kez okul balosunda çıkan Austinler 1949'da evlendi. "Her şeyi birlikte yaptılar. Ölümle bundan vazgeçmediler"diyen kızları Sandy Maes, "Bence birbirilerinin ölümünden haberleri vardı ve şu an sonsuza dek beraberler. Güzel olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Oğulları Michael Austin ise, "Gitmeleri gerektiyse, bu onlar için en romantik yol olmalı" dedi. Torunları Leah Smith ise, "Beraber gittikleri için mutluyum. Bence onlardan birinin yalnız kalması işkence olurdu" ifadelerini kullandı.

Les ve Freda kasım ayında 70. evlilik yıldönümlerini kutlamışlardı.

70 yıl önce evlenen çift 20 dakika arayla hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya


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