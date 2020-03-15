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70 yıl önce selde kaybolan mezarlık ortaya çıkarıldı

Adana'da, 1950 yılında meydana gelen selde yok olan Karataş Yenimurat Köy Mezarlığı yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkarıldı.

15.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:29
70 yıl önce selde kaybolan mezarlık ortaya çıkarıldı
Adana 'da, 1950 yılında meydana gelen selde yok olan Karataş Yenimurat Köy Mezarlığı yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkarıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ahmet Adıgüzel, yaptığı açıklamada, 1950 yılındaki selde yok olan Karataş Yenimurat Köy Mezarlığının, İnşaat İşleri Şube Müdürlüğünce yürütülen tespitler sonucunda ortaya çıkarıldığını belirterek, "Büyükşehir Belediyemize bağlı harita ekiplerimiz tarafından da sınırları tespit edilip işaretlendi. Bugüne kadar köy halkımız cenazelerini, Karataş ilçemize bağlı Ataköy (Nalkulak) Mezarlığına defnetmekteydiler. Köy muhtarımız Şerife Gül Atalayer eşliğinde yeni mezarlığımızın yapım işine başlanmış olup, 'Usta Eller' ekiplerimiz tarafından tel çit, kapı, sundurma, musalla taşı ve abdestlik yapılacak" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Adana Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Adıgüzel, Karataş, Adana, Güncel

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