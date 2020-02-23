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70 yıldır baba mesleği kunduracılık yapıyor

AYDIN'da, 12 yaşında babasının yanında kunduracılığa başlayan Nail Engin (82), mesleğini 70 yıldan beri 21 metrekarelik dükkanda sürdürüyor.

23.02.2020 08:41 | Son Güncelleme: 23.02.2020 08:4270 yıldır baba mesleği kunduracılık yapıyor

AYDIN'da, 12 yaşında babasının yanında kunduracılığa başlayan Nail Engin (82), mesleğini 70 yıldan beri 21 metrekarelik dükkanda sürdürüyor. 'Ayakkabı Doktoru' lakaplı Engin, "Çocuklarım bana artık mesleği bırak diyor ama ben bırakamıyorum. Dükkanda babamdan kalma çok sayıda müşterim var. Zaten bu mesleğin son ustalarıyız. Bizden sonra bu işleri yapacak kimse yok" dedi.

ilçesinde, ilkokulu tamamladıktan sonra babası Ahmet Engin'in yanında çivi doğrultarak çıraklığa başlayan Nail Engin, 1960 yılında askerlik dönüşü babasına ait 21 metrekarelik dükkanda çalışmaya devam etti. Babasının 1964 yılında vefat etmesiyle işin başına geçen Engin, 40 yıl önce satın aldığı, ayak yardımıyla kullanılan dikiş makinesiyle geçimini sağlıyor.Ürettiği ayakkabıların ve yaptığı tamiratın sağlamlığı nedeniyle kendisine 'Ayakkabı Doktoru' lakabı takıldığını belirten Engin, ömrünün yettiği yere kadar mesleğini sürdüreceğini ifade etti. Engin, "Babam vefat ettikten sonra kolları sıvayarak, babamın mesleğini sürdürdüm. Babamın yokluğunu ilçede belli etmedim. İşimi çok sevdiğim için bugünlere kadar devam ettim. İlçede tek kundura ustasıyım. İşimi sağlam yapıyorum. Başka ilçelerden bile bana ayakkabı tamiratı geliyor. Bu bizim baba mesleğimiz, baştan savma yapmıyoruz. Ben bir çift ayakkabıyı, 1 günde ancak yapıyorum. Ama fabrikada imal edilen ayakkabıdan daha sağlam ve sağlıklı oluyor. Çocuklarım bana artık yeter mesleği bırak diyorlar ama ben bırakamıyorum. Dükkanda babamdan kalma çok sayıda müşterim var. Zaten bu mesleğin son ustalarıyız. Bizden sonra bu işleri yapan yok" dedi.



Ahmet Engin, Koçarlı, Güncel

Kaynak: DHA

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