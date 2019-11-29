Haberler » Güncel » '700 dairelik sitenin yöneticisi kim' tartışması - Haber

'700 dairelik sitenin yöneticisi kim' tartışması

MERSİN'in Mezitli ilçesinde, 700 dairelik bir tatil sitesinde eski yöneticinin, seçilmiş yeni yöneticiyi kabul etmeyerek aidat toplamaya devam etmesi site sakinlerini mağdur etti.

29.11.2019 11:19 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:19'700 dairelik sitenin yöneticisi kim' tartışması

MERSİN'in ilçesinde, 700 dairelik bir tatil sitesinde eski yöneticinin, seçilmiş yeni yöneticiyi kabul etmeyerek aidat toplamaya devam etmesi site sakinlerini mağdur etti. 2 yöneticiye de ayrı ayrı aidat ödeyen site sakinleri, "Arada kaldık" diyerek, sorunun çözülmesini istedi.

Mezitli ilçesine bağlı Mahallesi'ndeki 700 dairelik bir tatil sitesinde, 16 2018 günü olağanüstü genel kurul yapıldı. Genel kurulda, 2015 yılından itibaren yöneticilik yapan Ahmet Gülel ikinci kez yönetici olarak seçildi. Ancak, 5 ay sonra 18 Mayıs günü, hak sahiplerinin topladığı imzalarla yenilenen seçimde Nevzat Bilgin yönetici oldu.

İddiaya göre Gülel, seçim sonucunu tanımayarak, kendisini site yöneticisi ilan etti. 2 isim de site sakinlerinden aidat topladı. "Arada kaldık" diyen site sakinleri, konunun çözülmesini istiyor.

Yöneticilerden Ahmet Gülel, seçimin ardından rakiplerinin siteye kayyum atanması için mahkemeye başvurduğunu öne sürerek, "Rakiplerimden biri yönetime kayyum atanması için mahkemeye başvurdu. Mahkeme benim yönetici olduğuma dair karar verdi. Ama rakiplerim 19 Mayıs'ta kendi aralarında seçim yaparak yeni bir yönetici seçti. 5 ayda yaklaşık 300 bin lira topladılar. Önümüzü kestiler, hizmet veremiyoruz. Personel maaşlarını, faturaları ödeyemiyorum. Bu kişileri mahkemeye verdim. Mahkeme devam ediyor. Sitenin yöneticisi benim" dedi.

Mayıs ayında yapılan genel kurulda yöneticiliğe seçilen diğer isim Nevzat Bilgin ise kendisinin eski yönetim tarafından kabullenilmediğini vurgulayarak, "Seçimi tehdit edildiğimiz için site içerisindeki basketbol sahasında yaptık. Kat sakinlerinin imza toplaması üzerine seçime gittik. 337 kat sakini vekalet verdi. Yurt dışından seçime gelenler oldu. Karşı taraf kanunlara aykırı hareket ediyor. Hakkımızda icra takibi yaptı. Sitenin yıllık 1 milyon 456 bin lira geliri var. Kimse de hesap sormuyor. Denetleyici görevini yapmıyor ve yaptırılmıyor. Sitenin gerçek yöneticisi benim" diye konuştu.

SİTE SAKİNLERİ MAĞDUR OLDU

İki başlılık nedeniyle sitede hizmet verilemediğini belirten site sakini Sevgi Genç de şunları söyledi:

"Uzun süredir bu sitedeyim. Sitede iki yönetici var. Sıkıntılar had safhada. Aidatlarımızı bir tarafa ödediğimizde diğer taraf, 'Yönetim biziz, aidatı bize ödeyeceksiniz' diyor. Site sakinleri olarak arada kaldık. Bir taraf aidat vermediğim gerekçesiyle beni icraya verdi. 19 Mayıs'tan bu yana böyle bir süreç içerisindeyiz. Devlet büyüklerinden yardım istiyoruz. Tek yönetim istiyoruz. Hukuken bu süreç çözülsün lütfen."



Nevzat Bilgin, Mezitli, Aralık, Tece, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:14 Hindistan'da Müslüman akademisyen Babri Camisi yorumu sonrası direktörlükten alındı
12:14 Mimari tasarım yarışmasında "Suriyelilerin entegrasyonu" teması ön plana çıktı
12:13 Ceren Damar'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi (1)
12:13 Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu
12:08 Beşpınar'da 4. etap çalışmalar devam ediyor
11:29 Evinin duvarı işaretlenen Alevi aile ilk kez konuştu: Çok çirkin bir hareket
11:15 Rusya'da bir adam, tartıştığı sevgilisini "Jigolo" deyince öldürdü
11:10 Merkez Bankası. Döviz kuru oynaklıkları azaldı, faizler belirgin olarak geriledi
11:00 Avrupa Parlamentosu, iklim için 'olağanüstü hal' ilan etti
10:54 Meteoroloji'nin uyarısı sonrası beklenen yağış başladı
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:48 Marmara'daki olumsuz hava koşulları, İDO ve BUDO seferlerini iptal ettirdi
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
29.11.2019 12:15:36