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700 gram uyuşturucu ile yakalandı, cezaevine gönderildi

700 gram uyuşturucu ile yakalandı, cezaevine gönderildiZONGULDAK - İstanbul'dan Zonguldak'a satmak için uyuşturucu getiren ve ekipler tarafından adliyeye sevk edilen E.T., tutuklandı.

09.10.2019 01:52
700 gram uyuşturucu ile yakalandı, cezaevine gönderildi
ZONGULDAK - İstanbul'dan Zonguldak'a satmak için uyuşturucu getiren ve ekipler tarafından adliyeye sevk edilen E.T., tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Zonguldak'a uyuşturucu getirdiği istihbaratını alan ekipler harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler şahsı takibe aldı. Ekipler, şahsı özel araçla beraber arama noktasında yakaladı. Araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramada 700 gram uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
700 gram uyuşturucu ile yakalandı, cezaevine gönderildi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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