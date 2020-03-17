700 milyar dolarlık dev müdahale piyasaları neden yatıştıramadı?
Amerikan Merkez Bankası (FED) piyasalardaki paniği yatıştırabilmek için pazar gecesi 700 milyar dolarlık tahvil alım programı açıklayarak politika faizini yüzde 0-0.25 bandına çekti.
17.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:47
Amerikan Merkez Bankası (FED) piyasalardaki paniği yatıştırabilmek için pazar gecesi 700 milyar dolarlık tahvil alım programı açıklayarak politika faizini yüzde 0-0.25 bandına çekti. Buna rağmen dünya piyasalarındaki panik pazartesi de sürdü. Avrupa borsalarıyla birlikte Borsa İstanbul da sert düştü. Dolar 6 TL'yi aştı.
Amerikan Merkez Bankası'nın müdahalesini değerlendiren Barış Soydan, Korona salgını kaynaklı krizin parasal önlemlerle aşılamayacak kadar derin olduğunu belirterek, fabrikaların, mağazaların kapandığını, dünya ekonomisinin durgunluğa girmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Soydan, krizin etkilerini hafifletmek için kamu harcamalarını artıran mali önlemlere de ihtiyaç olduğunu vurguladı. Barış Soydan, Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de işsizlik ödeneğinin kapsamını genişletici, güvencesiz çalışanlara da ücretli izin hakkını tanıyan önlemlere ihtiyaç olduğunu belirtti.
Amerikan Merkez Bankası'nın müdahalesini değerlendiren Barış Soydan, Korona salgını kaynaklı krizin parasal önlemlerle aşılamayacak kadar derin olduğunu belirterek, fabrikaların, mağazaların kapandığını, dünya ekonomisinin durgunluğa girmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Soydan, krizin etkilerini hafifletmek için kamu harcamalarını artıran mali önlemlere de ihtiyaç olduğunu vurguladı. Barış Soydan, Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de işsizlik ödeneğinin kapsamını genişletici, güvencesiz çalışanlara da ücretli izin hakkını tanıyan önlemlere ihtiyaç olduğunu belirtti.
Kaynak: DailyMotion.com
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