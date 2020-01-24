700 milyon avro'luk iş fırsatı İstanbul'a gelecek

Farklı ülkelerden toplamda 700 milyon Avro'ya yakın sermayeyi temsil eden girişimciler Türkiye 'deki kadın girişimcilerle bir araya gelecek. FCEM Dünya Kongresi kadın girişimcilerin daralan iç pazar karşısında yurtdışı iş bağlantıları kurmaları için önemli bir fırsat sunuyor.

Dünya Girişimci Kadınlar Birliği (FCEM – Femmes Chefs D'Entrprises Mondial) 2020 yılı Dünya Kongresi'ni İstanbul 'da yapacak. KAGİDER'in (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) ev sahipliğinde gerçekleşecek kongreye 55 ülkeden yaklaşık 700 kadın girişimcinin katılması bekleniyor. Toplamda 700 milyon Avro'ya yakın sermayeyi temsil eden kadın girişimciler yeni iş bağlantıları için fırsatlar sunacaklar. KAGİDER'in çalışmaları sonucunda Türkiye'de gerçekleşecek olan Kongre, kadın girişimcilerin işlerini yurtdışına açmaları ve yeni pazarlara erişim sağlamaları açısından büyük önem taşıyor.

1945 yılında Fransa'da kurulan FCEM bütün dünyadan kadın iş sahiplerini çatısı altında toplayan ilk uluslararası kuruluş oldu. Bugün beş kıtada, 120 ülkeden 5 milyon üyesi bulunan ve dünyadaki en önemli girişimci platformlarından biri olarak kabul edilen FCEM büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor. Ortak çıkarlara sahip kadın girişimciler arasında dayanışma sağlayan, düzenlediği kongre ve etkinliklerle görüş ve bilgi alışverişi yapılmasını, başarı öykülerinin paylaşılmasını, iş ilişkileri ve bağlantılar kurulmasını destekleyen FCEM aynı zamanda çatısı altında ciddi bir yatırım potansiyelini barındırıyor.

FCEM 2020 Dünya Kongresi'nin Türkiye'de gerçekleşmesiyle ilgili bir açıklama yapan KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem şunları söyledi:

"KAGİDER bu kongrenin Türkiye'de yapılması için büyük çaba gösterdi ve başardı. Böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Özellikle kadın girişimcilerimiz için mutluyuz. Bu toplantıya tüm dünyadan güçlü kadın girişimciler katılacak. Kongrenin girişimcilerimizin uluslararası bağlantılar kurması, yeni iş fırsatları elde etmesi açısından çok verimli ve yararlı geçeceğine inanıyorum. Katılımcılar toplamda yaklaşık 700 milyon Avro düzeyinde sermayeyi temsil ediyorlar. Bu, kadın girişimcilerimiz için önemli bir potansiyel oluşturuyor. Kongre, iç pazarın daraldığı ülkemizde kadın girişimcilerimizin dışa açılmasına yardım edecek bir etkinlik olacak. KAGİDER toplantının en verimli ve başarılı şekilde gerçekleştirilmesi için çalışacak."

Geçtiğimiz kasım ayında Peru'da yapılan FCEM 2019 Dünya Kongresi'ne KAGİDER, Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem liderliğinde 13 kişilik bir heyetle katılmış ve kongre açılışında yaptığı konuşmada Erdem katılımcıları 2020'de Türkiye'de yapılacak kongreye davet etmişti.