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700 öğrenci Mehmetçiğe selam çaktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 700 öğrenci Ayyıldız Koreografi oluşturarak Mehmetçiğe selam çaktı.

18.10.2019 10:21700 öğrenci Mehmetçiğe selam çaktı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 700 öğrenci Ayyıldız Koreografi oluşturarak Mehmetçiğe selam çaktı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Şehit Polis Ali Öztürk'ün isminin verildiği, Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi öğrencileri, harekata katılan askerlere moral ve destek amacıyla okul bahçesinde bir araya gelerek Ayyıldız Koreografi oluşturdu. 700 öğrencinin katıldığı destek etkinliğini sonrasında, Mehmetçiği asker selamı çakan öğrenciler, en büyük asker bizim asker, Mehmetçiğe selam olsun sloganları attı.

12. Sınıf öğrencisi Baran Şenlik," Bu etkinliği yapmamızın amacı, askerlerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve harekatta olan Mehmetçiğe moral olmaktı. Katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi

Öğrencilerden Fotoş Çınar da, "Gönlümüz ve kalbimizle askerlerimizin yanındayız, tüm Mehmetçiklerimize selam olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: İHA

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