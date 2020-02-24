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700. Yıl Ortaokulu hentbol takımı yarı finalde

Bilecik 700. Yıl Ortaokulu Erkek Hentbol Takımı, Bolu'da düzenlenen grup birinciliği müsabakalarında adını yarı finale yazdırdı.

24.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:16700. Yıl Ortaokulu hentbol takımı yarı finalde
700. Yıl Ortaokulu Erkek Hentbol Takımı, 'da düzenlenen grup birinciliği müsabakalarında adını yarı finale yazdırdı.

Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından Bilecik'te düzenlenen hentbol yıldız erkekler müsabakalarında 700. Yıl Ortaokulu Erkek Hentbol Takımı il şampiyonu olarak, Bolu'da düzenlenen grup birinciliği müsabakalarında Bilecik'i temsil etmeyi hak kazanmıştı. 20-23 Şubat tarihleri arasında Bolu Karaçayır Kapalı Spor Salonu'da düzenlenen grup birinciliği müsabakalarında B grubunda yer alan Bilecik temsilcisi ilk maçında Karabük'ü 12-7, ikinci maçında Zonguldak temsilcisini 12-4 mağlup ederek grubunu lider tamamladı. Bu galibiyetler sonrası adını yarı final müsabakalarına yazdıran 700. Yıl Ortaokulu Erkek Hentbol Takımı 19-22 Mart 2020 tarihleri arasında dört farklı şehirde düzenlenecek olan yarı final müsabakalarına katılacak.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, 700. Yıl Ortaokulu Erkek Hentbol Takımı antrenör ve sporcuların elde etmiş oldukları başarı nedeni ile tebrik ederek, yarı final müsabakalarında başarılar diledi. - BİLECİK

Bilecik, Bolu, Spor

Kaynak: İHA

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