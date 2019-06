700 yıllık Cumalıkız köyüne ziyaretçi akını

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Uludağ 'ın eteklerindeki 700 yıllık Cumalıkızık köyü, Osmanlı mimarisini bozulmadan günümüze taşıyan evleri ve tarihi dokusuyla, bayram tatilini fırsat bilerek kente gelen on binlerce yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oldu. Cumalıkızık'a gelenler tarihi evler, Arnavut kaldırımlı yürüyüş yolları, müze, restoran ve kafelere ilgi gösterirken, hediyelik eşya alışverişleri ile esnafın yüzü güldü.Uludağ'ın kuzey eteklerinde kurulan Cumalıkızık, 2014 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce, Unesco Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Cumalıkızık, tarihi evleri, Arnavut kaldırımlı yürüyüş yolları, müze, restoran ve kafelerinin yanı sıra hediyelik eşya butikleri ile ilgi görüyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Osmanlı dönemi sivil mimarisini günümüze taşıyan Cumalıkızık evlerini görmek, Arnavut kaldırımlı taş yollarda yürümek, köy kahvaltısı yapmak, tarih ve doğayla iç içe olabilmek ve dar sokakları görmek için köyü ziyaret ediyor. Bayram tatili boyunca köye gelen binlerce ziyaretçi, yaptıkları alışverişler ile esnafrın da yüzünü güldürdü.'CİN ARALIĞI' SOKAKBirçok dizi, reklam ve belgesel filmi çekimlerinin yapıldığı Cumalıkızık'ta, 'Cin Aralığı' olarak bilinen dar sokak da büyük ilgi görüyor. Ziyaretçiler, girişten bakıldığında çıkmaz sokak olarak görünen, sadece 1 kişinin yürüyebileceği bu sokaktan geçmek için sıraya giriyor. Ziyaretçiler, dar sokakta yürüyerek fotoğraf çektirmek için yarışıyor.Efsaneye göre Kurtuluş Savaşı zamanında Cumalıkızık köyünü basan Yunan askerleri tüm köylüleri camiye toplar ve camiyi yakmaya karar verirler. Köylüler bir fırsat bulup, camiden kaçar. Girdikleri sokakta, iki evin bittiği noktada bir aralık vardır. Bir insanın geçebileceği büyüklükte olan aralık, sokak girişinden bakıldığında çıkmaz yol olarak görülmektedir. Köylüler, bu aralıktan geçerek Türk askerlerinin olduğu tepeye ulaşırlar. Yunan askerlerinin sokağın girişine geldiklerinde "Bu insanların buradan kaçması imkansız. Bu olsa olsa cinlerin işidir" dedikleri öne sürülür. O günden bugüne buranın adı 'Cin Aralığı' olmuştur.'CUMALIKIZIK GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR YER'Bayram ziyareti için Azerbaycan 'dan Bursa 'ya geldiği belirten Farida Haşim, "Bayram sebebiyle yaklaşık bir haftadır Bursa'dayım. Gezmek için de ailemle birlikte buraya geldim. Burada çok güzel hediyelik eşyalar var. Onları alıp Azerbaycan'a götüreceğim. Buraya geldiğimde tarihi evler, taş sokaklar ve insanların kendi elleriyle yaptıkları eşyalar dikkatimi çekti. Burası çok kalabalık. Arabamızı park edecek yer dahi bulamadık. Her şeye rağmen burası çok güzel ve görülmesi gereken bir yer. Buranın insanları sıcak kanlı, herkesin yüzünde gülümseme var. Azerbaycan'a döndüğüm zaman arkadaşlarımı da alıp tekrar buraya gelmeyi düşünüyorum" dedi.'CUMALIKIZIK'A BİRÇOK ÜLKE VE ŞEHİRDEN GELİYORLAR'Cumalıkızık'ta 20 yıldır esnaf olduğunu söyleyen Cem Reşit İdil , "Burası benim annemin köyü. Burada karadut suyu satıyorum. Buraya İstanbul Suudi Arabistan ve Dubai olmak üzere birçok yerden geliyorlar. Her gelen buradan alışveriş yapıyor. Burası çok kalabalık. Sıcak olduğu zaman daha çok insan geliyor ve bizim işlerimizi de olumlu etkiliyor. Burada meşhur köy kahvaltısı ve gözleme yiyebileceğiniz yerler var. Buraya gelen bir daha geliyor. Tatillerde Cumalıkızık'a binlerce insan geliyor ve ciddi bir yoğunluk oluyor" dedi.

Kaynak: DHA

- Bursa