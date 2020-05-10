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71 bin liraya sattığı aracının 21 bin lirasını alamadığı iddiasıyla şikayetçi oldu - YENİDEN

71 bin liraya sattığı aracının 21 bin lirasını alamadığı iddiasıyla şikayetçi olduAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, av bayisi işleten Hakan Turan Çalışkan (23), Kütahya'da bir galericiye 71 bin liraya sattığı otomobilinin 21 bin lirasını alamadığını iddia etti.

10.05.2020 18:51 | Son Güncelleme: 10.05.2020 18:54
71 bin liraya sattığı aracının 21 bin lirasını alamadığı iddiasıyla şikayetçi oldu
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, av bayisi işleten Hakan Turan Çalışkan (23), Kütahya'da bir galericiye 71 bin liraya sattığı otomobilinin 21 bin lirasını alamadığını iddia etti. Çalışkan, parasını vermediğini öne sürdüğü galerici baba ve oğlun kendisini tehdit ettiğini de söyleyerek şikayetçi oldu.
Sandıklı'da av bayisi işleten Hakan Turan Çalışkan, otomobilini satmak için internette ilan yayınladı. Çalışkan'ın aracına Kütahya'dan galericilik yaptığını söyleyen Ş.Y. talip oldu ve aracı Kütahya'ya getirmesini istedi. Çalışkan bunun üzerine aracı 7 Nisan'da Kütahya'ya götürdü. Hakan Turan Çalışkan, galeri işleten Ş.Y. ile anlaşarak 71 bin liraya aracını sattı. Noterde satış işlemleri yapılırken, Ş.Y. ve oğlu B.Y., Hakan Turan Çalışkan'a 17 bin 500 lira elden ödedi, 32 bin 500 lira havale ve 21 bin lira da EFT yaptı. Satış işlemleri sırasında Hakan Turan Çalışkan, 21 bin liralık EFT'nin iptal edildiğini fark etti. Bunun üzerine Hakan Turan Çalışkan, olay yerine polis çağırarak şikayetçi oldu.
'ŞİKAYETÇİ OLDUM'
Aracını satarken dolandırıldığını iddia eden Hakan Turan Çalışkan, şunları söyledi:
"Aracımı satmak için internete koydum. Aracımı almak için Kütahya'dan Ş.Y. isimli birisi aradı. Oğlu B.Y., bunlar Kütahya merkezde galericilik yapıyor. Bana 'Biz gelemiyoruz arabayı Kütahya'ya getirir misin?' dediler. Ben de 'kapora ve yol parasını verirseniz getiririm' dedim. 'Aracı almazsanız kapora ve yol paranız yanar' dedim. 'Tamam' dediler. Bana '200 lira yeter mi?' dediler, 'yeter' dedim. 200 lira havale yaptılar. Ben de aracı götürdüm. Pazarlık yaptık. Sonra notere gittik. Noterde alışık olduğumuzdan farklı karşılama oldu. Her şeyi yedik içtik. Noter bana dedi ki 'Satış bedelinin olduğu şu iki kağıda imza at' dedi. Ben de 'Daha paramı almadım' dedim. Noter de 'Sen imzayı at biz en son veznede soracağız' dedi. 'Koronavirüs olduğu için dışarıda bekleyin' dedi. 'Sonuçta devletin çalışanı' diyerek, biz notere güvendik, imzamızı attık. O da imzasını attı. Dışarıda beklemek için çıktığımızda 17 bin 500 lira para aldım. Aracımı 71 bin liraya satmıştım. 32 bin 500 lira da havale geldi. 21 bin lira ise EFT yapıldı. 21 bin lira EFT'yi biz dışarıda beklerken iptal etmiş. Ama ben dediğim gibi aracın parasını aldım sattım demedim. Noterin demesi üzerine imza attım. Noterin demesi üzerine dışarıda bekledik. Bunlar bana noter satış kağıdını verdiler. 'Biz her şeyi hallettik' diye. Bana noter kağıdını verince ben noter kağıdını sahte zannettim. Ben de 'ya paramı verin ya da polis çağıracağım' dedim. Beni beklettiler. 'EFT yaptık paran gelecek gelmezse polis çağırırsın' dediler."
'ŞİKAYETÇİ OLDUM'
Kendisine senet vermeye çalıştıklarını ancak kabul etmediğini söyleyen Çalışkan, " Senedin bir hükmü olmadığını düşünerek kabul etmedim. Polisi aradım, gelen polislere de durumu anlattım. Polis bana 'şikayetçi ol' dedi. Ben de şikayetçi oldum. Beni daha sonra tehdit ettiler. Tehdit ettikleri için de şikayetçi oldum. Sonuçta noter aracılığıyla dolandırıldım. 71 bin liraya sattığım aracımın 50 bin lirasını aldım, 21 bin lirasını vermediler. Aracımı şu anda satmışlar" diye konuştu. 71 bin liraya sattığı aracının 21 bin lirasını alamadığı iddiasıyla şikayetçi oldu - YENİDEN

Kaynak: DHA

Etiketler: Hakan Turan, Sandıklı, Kütahya, Güncel, Haber

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