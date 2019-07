71. Emmy Ödülleri 2019 adayları belli oldu

Emmy Ödülleri'nin bu seneki adayları açıklandı. 22 Eylül'de sahiplerini bulacak olan Emmy Ödülleri'nde Game of Thrones en iyi drama dizisi de dahil olmak üzere 32 dalda aday oldu. İşte adaylar...

EN İYİ DRAMA

Better Call Saul

Bodyguard

Game of Thrones

Killing Eve

Ozark

Pose

Succession

This Is Us

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA)

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Kit Harington, Game of Thrones

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Billy Porter, Pose

Milo Ventimiglia, This Is Us

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA)

Emilia Clarke, Game of Thrones

Jodie Comer, Killing Eve

Viola Davis, How to Get Away With Murder

Laura Linney, Ozark

Mandy Moore, This Is Us

Sandra Oh, Killing Eve

Robin Wright, House of Cards

EN İYİ KOMEDİ

Barry

Fleabag

The Good Place

The Marvelous Mrs. Maisel

Russian Doll

Schitt's Creek

Veep

EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ)

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Natasha Lyonne, Russian Doll

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)

Anthony Anderson, black-ish

Don Cheadle, Black Monday

Ted Danson, The Good Place

Michael Douglas, The Kominsky Method

Bill Hader, Barry

Eugene Levy, Schitt's Creek

EN İYİ MİNİ DİZİ

Chernobyl

Escape at Dannemora

Fosse/Verdon

Sharp Objects

When They See Us

EN İYİ TV FİLMİ

Bandersnatch: Black Mirror

Brexit

Deadwood: The Movie

King Lear

My Dinner With Hervé

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ/ TV FİLMİ)

Amy Adams, Sharp Objects

Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Aunjanue Ellis, When They See Us

Joey King, The Act

Niecy Nash, When They See Us

Michelle Williams, Fosse/Verdon

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ/ TV FİLMİ)

Mahershala Ali, True Detective

Benecio del Toro, Escape at Dannemora

Hugh Grant, A Very English Scandal

Jared Harris, Chernobyl

Jharrel Jerome, When They See Us

Sam Rockwell, Fosse/Verdon

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (DRAMA)

Gwendoline Christie, Game of Thrones

Julia Garner, Ozark

Lena Headey, Game of Thrones

Fiona Shaw, Killing Eve

Sophie Turner, Game of Thrones

Maisie Williams, Game of Thrones

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (DRAMA)

Alfie Allen, Game Of Thrones

Jonathan Banks, Better Call Saul

Nikolaj Coster-Waldau, Game Of Thrones

Peter Dinklage, Game Of Thrones

Giancarlo Esposito, Better Call Saul

Michael Kelly, House Of Cards

Chris Sullivan, This Is Us

EN İYİ KONUK KADIN OYUNCU (DRAMA)

Laverne Cox, Orange is the New Black

Cherry Jones, The Handmaid's Tale

Jessica Lange, American Horror Story: Apocalypse

Phylicia Rashad, This Is Us

Cicely Tyson, How to Get Away With Murder

Carice van Houten, Game of Thrones

EN İYİ KONUK ERKEK OYUNCU (DRAMA)

Michael Angarana, This Is Us

Ron Cephas Jones, This Is Us

Michael McKean, Better Call Saul

Kumail Nanjiani, The Twilight Zone

Glynn Turman, How to Get Away With Murder

Bradley Whitford, The Handmaid's Tale

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (KOMEDİ)

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Anna Chlumsky, Veep

Sian Clifford, Fleabag

Olivia Colman, Fleabag

Betty Gilpin, GLOW

Sarah Goldberg, Barry

Marin Hinkle, The Marvelous Mrs. Maisel

Kate McKinnon, Saturday Night Live

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)

Alan Arkin, The Kominsky Method

Anthony Carrigan, Barry

Tony Hale, Veep

Stephen Root, Barry

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Henry Winkler, Barry

EN İYİ KONUK KADIN OYUNCU (KOMEDİ)

Jane Lynch, The Marvelous Mrs. Maisel

Sandra Oh, Saturday Night Live

Maya Rudolph, The Good Place

Kristin Scott Thomas, Fleabag

Fiona Shaw, Fleabag

Emma Thompson, Saturday Night Live

EN İYİ KONUK ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)

Matt Damon, Saturday Night Live

Robert de Niro, Saturday Night Live

Luke Kirby, The Marvelous Mrs. Maisel

Peter MacNicol, Veep

John Mulaney, Saturday Night Live

Adam Sandler, Saturday Night Live

Rufus Sewell, The Marvelous Mrs. Maisel

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ/ TV FİLMİ)

Patricia Arquette, The Act

Marsha Stephanie Blake, When They See Us

Patricia Clarkson, Sharp Objects

Vera Farmiga, When They See Us

Margaret Qualley, Fosse/Verdon

Emily Watson, Chernobyl

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ/ TV FİLMİ)

Asante Blackk, When They See Us

Paul Dano, Escape at Dannemora

John Leguizamo, When They See Us

Stellan Skarsgard, Chernobyl

Ben Whishaw, A Very English Scandal

Michael K Williams, When They See Us