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71 yaşındaki Erdal Özyağcılar rap söylediği videoyla şaşırttı

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, rap söylediği bir videoyu Instagram hesabından paylaştı. Özyağçılar, enerjisiyle görenlere "Maşallah" dedirtti.

21.07.2019 15:03

Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı, Yılanların Öcü gibi filmlerle Yeşilçam'da başlayan kariyerini başarıyla bugüne kadar taşıyan oyuncu Erdal Özyağcılar, enerjisiyle takdir topladı.

ENERJİSİ İLE GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI

Son dönemde çok dinlenen rap müziğinden etkilenen 71 yaşındaki oyuncu, söylediği şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Özyağcılar, yıldızı hızla parlayan rapçi Ben Fero'nun Biladerim için parçasını söylerken çektiği videoyla gençlere taş çıkartan enerjisi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

"AKŞAM NEŞENİZ OLSUN"

Eğlenceli rap performansı kısa sürede binlerce beğeniye ulaşan Özyağcılar, videosuna "Kafama göre..Akşam neşeniz olsun" notunu düştü.

71 yaşındaki Erdal Özyağcılar rap söylediği videoyla şaşırttı
Erdal Özyağcılar, Yılanların Öcü, Magazin

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