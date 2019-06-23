23.06.2019 08:58
Haberler » “genel“ » Haber

71 yaşındaki kadın oy kullanmaya yürüteç ile geldi

- 71 yaşındaki kadın oy kullanmaya yürüteç ile geldiİSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy kullanma işlemi başladı.

- 71 yaşındaki kadın oy kullanmaya yürüteç ile geldi
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy kullanma işlemi başladı. Sabah erken saatlerde yürüteç yardımıyla oy kullanacağı okula gelen 71 yaşındaki bir kadın, görevlilerin yardımıyla oy kullanacağı kabinin yanına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için bugün İstanbullu seçmen sandığa gidiyor. Sabah 08.00 itibari ile Sultangazi Piri Reis Ortaokulu'nda da seçmenler oylarını kullanmaya başladı. Gencinden yaşlısına birçok seçmen oy kullanacağı sandığa giderek vatandaşlık görevinin yerine getiriyor. Yürüteç yardımıyla oy kullanacağı okula gelen 71 yaşındaki bir seçmen de, görevlilerin yardımıyla oy kullanacağı kabinin yanına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.71 yaşındaki kadın oy kullanmaya yürüteç ile geldi
Kaynak: İHA
İstanbul , Genel

Son Dakika Haberleri
09:23 - Ünlü oyuncu Demet Akbağ oyunu Beşiktaş'ta kullandı
08:58 71 yaşındaki kadın oy kullanmaya yürüteç ile geldi
08:57 İş insanı Rahmi Koç oyunu erken saatte kullandı
08:47 İstanbul'da vatandaşlar sandık başında
08:41 İstanbul'da oy verme işlemi başladı
08:24 İstanbul'da oy verme işlemi başladı
08:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu kullanacağı okulda yoğun güvenlik önlemi