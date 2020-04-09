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71 yaşındaki koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu oldu

TOKAT'ta, koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen Bektaş Çakmak (71), 8 gün sonra sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

09.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:02
71 yaşındaki koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu oldu

TOKAT'ta, koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen Bektaş Çakmak (71), 8 gün sonra sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

Zile ilçesine bağlı Belpınar köyünde yaşayan Bektaş Çakmak, yüksek ateş ve kuru öksürük şikayetleri ile Zile Devlet Hastanesi'ne başvurdu. 'Covid-19' testi pozitif çıkan Çakmak, tedaviye alındı. Koronavirüs nedeniyle tedavi görüp, iyileşen Çakmak'ın taburcu olmasına karar verildi. Son 'Covid-19' testi negatif çıkan Çakmak, hastaneden 8 gün sonra sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Bektaş Çakmak, 14 gün boyunca kontrol altında tutulacağı evine uğurlandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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