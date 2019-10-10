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72'lik dede ile arkadaşı arasında çıkan tartışmada kan aktı: 1 ölü

72'lik dede ile arkadaşı arasında çıkan tartışmada kan aktı: 1 ölüELAZIĞ - Elazığ'ın Örençay köyünde 72 yaşındaki şahıs evine gelen 37 yaşındaki kişiyi tabanca ile vurarak öldürdü.

10.10.2019 20:46
72'lik dede ile arkadaşı arasında çıkan tartışmada kan aktı: 1 ölü
ELAZIĞ - Elazığ'ın Örençay köyünde 72 yaşındaki şahıs evine gelen 37 yaşındaki kişiyi tabanca ile vurarak öldürdü.
Olay, bugün Merkeze bağlı Örençay köyünde C.T.'ye ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası 72 yaşındaki C.T. ile Mustafa Çapar arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada C.T. belindeki silahı çıkartarak Mustafa Çapar'a 4-5 el ateş edip öldürdü. Silah seslerini duyan köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine giderek şüpheli C.T.'yi gözaltına aldı.
Vurulduğu yerde hayatını kaybeden Çapar'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
72'lik dede ile arkadaşı arasında çıkan tartışmada kan aktı: 1 ölü

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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