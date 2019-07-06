06.07.2019 11:19
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72 milyon dolar değerinde kaliforniyum maddesi ele geçirildi

72 milyon dolar değerinde kaliforniyum maddesi ele geçirildi

Bolu'da, nükleer silah başlıkları ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan piyasada değeri yaklaşık 72 milyon dolar olan 18,01 gram ağırlığında kaliforniyum maddesi ele geçirildi.

Bolu'da, nükleer silah başlıkları ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan piyasada değeri yaklaşık 72 milyon dolar olan 18,01 gram ağırlığında kaliforniyum maddesi ele geçirildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran günü gece saatlerinde Atatürk Orman Parkı yanında park halinde olan bir araçta arama yaptı. Polis araçta bulunanları gözaltına alırken, araçta arama yaptı. Otomobilin vites kutusu açıldığında küçük bir kutu ortaya çıktı. Nükleer silah başlıkları ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan piyasada değeri yaklaşık 72 milyon dolar olan, 18,01 gram ağırlığında kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Polis olayla ilgili olarak 5 kişiyi gözaltına aldı.
İthali, sevki ve bulundurulması izne tabi olan kaliforniyum maddesi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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-Polis kamerası,
-Polisin olay yerine gitmesi,
-Gözaltılar,
-Vites kutusunun açılması,
-Kutunun çıkarılması,
-Maddeden görüntü

HABER: Murat KÜÇÜK/BOLU,


Kaynak: DHA
Ankara Ticaret Odası, Bolu, Güncel

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