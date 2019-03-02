72 Yaşında Kayak Öğretmenliği Yapıyor

TÜRKİYE'nin ilk kayak öğretmenlerinden biri olan Yıldırım
Budak (72), 42 yıldır insanlara kayak yapmayı öğretiyor. Türkiye
'nin dört bir tarafına dağılan birçok kayak öğretmeninin de öğretmeni olan Yıldırım, bugün kadar 10 binin üzerinde kişiye kayak öğretti. Sağlıklı olmasını kayak sporuna bağlayan Yıldırım, "Sporu bırakmayı hiç düşünmedim. Üç oğlum da kayak öğretmenliği yapıyor" dedi.
Evli, ve 5 çocuk babası olan Budak Yıldırım, uzun yıllar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
'nde kayak öğretmeni olarak görev yaptı. 1992 yılında emekliye ayrılan Budak, Palandöken
'de özel olarak kayak öğretmenliği yapmaya başladı. Türkiye'nin kayak merkezlerinde görev yapan birçok kayak öğretmenin hocası olduğunu belirten Budak, bugüne kadar 10 binin üzerinde kişiye bu sporu öğrettiğini söyledi. 3 oğlunun da kendisi gibi kayak merkezlerinde kayak öğretmenliği yaptığını ifade eden Budak şunları söyledi: "Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde kayak öğretmenliği yaparken çocukları yetiştiriyorduk. 1992 yılında emekli oldum ve Bursa Uludağ
'da 14 yıl kayak öğretmenliği yaptım. Erzurum
'a döndüm ve mesleğimi Palandöken'de sürdürmeye başladım. Tam 42 yıl geçti. Bana göre dünyanın en güzel sporunu yapıyoruz. Erzurum bu işe elverişli. Şehir dışından buraya binlerce kişi geliyor. Burada Erzurumluları görmek istiyorum. Sağlık ve sıhhatimi korumak için hem spor yapıyorum hem de para kazanıyorum. Bana göre dünyanın en güzel duygusu dağlarda kayak yapmak. Herkese tavsiye ediyorum. Sporsuz yaşam olmaz"
Yıldırım Budak'tan kayak dersi alan Lütfiye Altuntaş
ise, "Palandöken'e eşimle birlikte kayak yapmaya geldik. Ben kayak yapmayı bilmiyordum. Bu nedenle Yıldırım Bey'den ders almak istedim. Hocamın tecrübesi sayesinde kısa sürede kayak yapmayı öğrendim" dedi.
- Erzurum
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Kaynak: DHA