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72 yaşında korona virüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

Karabük'te yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşan 72 yaşındaki yaşlı kadın alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

17.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:24
72 yaşında korona virüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi
Karabük 'te yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşan 72 yaşındaki yaşlı kadın alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

Rahatsızlık sebebiyle Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine başvurduktan sonra yapılan tahlillerde korona virüs test sonucu pozitif çıkan 72 yaşındaki F.K. tedavi altına alındı. Tedavi ile sağlığına kavuşan F.K yapılan son muayenesinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları ile hastaneden uğurlandı. Hastaneden ayrılan yaşlı kadın sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Allah sağlıkçılarımızın ayaklarına taş, gözlerine yaş değdirmesin" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük, Güncel
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