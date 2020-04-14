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72 yaşındaki Havva teyzeden ekipleri duygulandıran 'dua'

Samsun'da ihtiyaçları karşılanan 72 yaşındaki Havva teyzenin vefa ekibine ettiği 'dua' herkesi duygulandırdı.

14.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:49
72 yaşındaki Havva teyzeden ekipleri duygulandıran 'dua'
Samsun 'da ihtiyaçları karşılanan 72 yaşındaki Havva teyzenin vefa ekibine ettiği 'dua' herkesi duygulandırdı.

İlkadım Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkması yasaklanan ve risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Bu kapsamda talepleri karşılanan ve çok memnun olan 72 yaşındaki Havva Memi, balkondan ekiplere dua etti.

Korana virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan vatandaşların yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu koşuyor. Samsun İlkadım Belediyesi ekipleri ise yaşlı insanların ihtiyaçlarını karşılamak adına 4 araç, 8 kişilik ekip ve belediye binasında bulunan çözüm merkezi çalışanları ile birlikte toplamda 24 kişilik ekibi ile hizmete devam ediyor. İlkadım ilçesinde 2 katlı bir evde oturan Havva Memi ise Vefa Sosyal Destek Grubu'nun kendisine yardım etmesi üzerine gözyaşları ile dua etti.

"Onlar benim sanki kaç seneden beri torunlarım gibidir"

Belediyenin bütün ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyen Havva Memi, "Bu hizmetleri çok seviyorum. Onları da çok seviyorum. Onlar benim torunlarım gibidir. İlkadım Belediyesi Sosyal Vefa Grubu evimi temizlemeye geldi. Bana yemek yaptılar. Bir şey istediğim zaman getiriyorlar. Allah razı olsun. Bir şey istediğim zaman hemen hızla getiriyorlar. Ekmek getirdiler, ilaç getirdiler. Allah bizi kötüler ile imtihan etmesin" dedi.

"Havva teyzemizin ettiği dua bütün yorgunluğumuzu aldı"

Havva Memi'nin ettiği duanın kendilerine moral olduğunu ifade eden İlkadım Belediyesi İletişim Merkezi Sorumlusu Salih Hacısalihoğlu, "İlkadım Belediyesi Vefa Grubu olarak vatandaşlardan '444 5 501' ve '0505 178 55 01' numaralı telefonlara gelen talepler doğrultusunda insanların adreslerine gidiyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini alıyoruz. En yakın kurumsal marketten, eczaneden ya da fırından alışverişlerini yapıyoruz. Fiş ve fatura ile birlikte kendilerine teslim ediyoruz. Yapılan dualar bizim için çok önemli. Mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. İlkadım Belediyesi'nin tüm birimleri bu şekilde çalışıyor. Bugünkü Havva teyzemiz bize telefonla ulaştı. İlaçlarının yazılı olmadığını belirtti. Biz de taleplerini aldık. Teyzemiz çok şairane bir dua etti. Bütün moral ve yorgunluğumuz düzeldi. Her şey onlar için" diye konuştu.

İlkadım Belediye ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, İlkadım Belediyesi, İlkadım, Samsun, Güncel
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