72 yaşındaki Saliha Yuvanç devlet desteğiyle kiraz üreticisi oldu

Muş'ta 72 yaşındaki Saliha Yuvanç, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında aldığı destekle 5 dönüm alana kurduğu 400 ağaçlık kiraz bahçesinde ilk hasadı yapmanın sevincini yaşıyor.

29.06.2020 13:42 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:48
Muş'ta 72 yaşındaki Saliha Yuvanç, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında aldığı destekle 5 dönüm alana kurduğu 400 ağaçlık kiraz bahçesinde ilk hasadı yapmanın sevincini yaşıyor.
Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Akpınar köyünde yaşayan 3 çocuk ve 9 torun sahibi Yuvanç, aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla kiraz bahçesi kurmaya karar verdi.
Meyvecilik kursuna katılarak sertifika alan Yuvanç, 3 yıl önce SODES'e proje sunarak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden hibe desteği almaya hak kazandı.
Kendisine sağlanan destekle 5 dönüm alanda 400 ağaçlık kiraz bahçesi kuran Yuvanç, bu sene ilk hasadı yapmanın mutluluğunu yaşadı.
"Ben yapabiliyorsam herkes yapabilir"
Yuvanç, SODES kapsamında sağlanan fidan desteğiyle kiraz bahçesi kurduğunu söyledi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ağaçların dikiminden bakımına kadar her konuda yardımcı olduğunu anlatan Yuvanç, "Kurduğumuz bahçeden ilk kez meyve elde ettik. Kirazların bir bölümünü satacağız, bir bölümünü de köydeki komşularımıza dağıtacağız. Ben 72 yaşındayım. Bu yaşıma rağmen bu işi yapabiliyorsam diğer kadınlar da yapabilir. Önümüzdeki dönemlerde inşallah daha verimli hasatlar gerçekleştiririz. " diye konuştu.
"Meyvecilik çiftçimiz için karlı bir iş"
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın ise kentte üzüm, kiraz, ceviz, armut ve elma üretiminin son zamanlarda geliştiğini belirtti.
Kentte kiraz üretiminin artırılması amacıyla SODES kapsamında 15 bin kiraz fidesi dağıttıklarını aktaran Aydın, şöyle konuştu:
"Proje kapsamında Akpınar köyünde 15 kadın üreticiyle 5'er dekarlık Napolyon kiraz bahçesi yaptık. Şu anda meyve vermeye başladı. Elde edilen ürünler marketlerde ve mavnalarda satışa sunuluyor. Meyvecilik çiftçimiz için karlı bir iş. Bu kadınlardan biri de Saliha nine. O da ilk hasadını almanın mutluluğunu yaşıyor. Bu projelerdeki amacımız çiftçilerimize alternatif gelirin sağlanmasıdır. Yaptığımız çalışmalar olumlu sonuçlar verdi."
"6 ton ürün bekliyoruz"
Saliha Yuvanç'ın oğlu Nihat Yuvanç da annesinin girişimi sonucu kurdukları bahçeden 6 ton ürün hasadı beklediklerini ifade ederek, "Napolyon kirazı iri, kaliteli, lezzetli bir ürün. Devlet bu imkanı sağlamasaydı kiraz bahçesi kuramazdık. İlk ürünü aldığımız için çok mutluyuz. Devletimize teşekkür ederiz." dedi. 72 yaşındaki Saliha Yuvanç devlet desteğiyle kiraz üreticisi oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Akpınar, Kiraz, Muş, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı 3. Sayfa
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
İbrahim Tatlıses’in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram’ı salladı Magazin
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı Güncel
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Dünya
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi Magazin
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Türk insanının binde 8’i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında Sağlık
Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum 3. Sayfa
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Güncel
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Haberler››Güncel››72 yaşındaki Saliha Yuvanç devlet desteğiyle kiraz üreticisi oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:52: Vali Aktaş, Küçükkuyu'daki tünel inşaatlarını inceledi - Haber 13:51: Gürcistan'da seçim sisteminde değişiklik parlamentoda kabul edildi - Haber 13:51: Samsun Büyükşehir Belediyesinden "piknik ateşi" uyarısı - Haber 13:51: İzmir'de 6 gün önce park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Haber 13:50: Kayıp kız çocuğunun görüntüsü - Haber 12:22: Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı - Haberler 11:21: Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz - Haber 11:09: Kuyumcu dönüşü sele kapılan yaşlı kadın, canını kurtarsa da tüm birikimini kaybetti - Haber 10:41: Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı - Haber 09:49: İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı - Magazin