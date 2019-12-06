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72 yaşındaki şüphelinin evinde Bizans-Roma dönemine ait sikke çıktı

Eskişehir'de, bahçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 72 yaşındaki şahsın evinde, Bizans-Roma dönemine ait sikkeler bulundu.

06.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:1172 yaşındaki şüphelinin evinde Bizans-Roma dönemine ait sikke çıktı
Eskişehir'de, bahçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 72 yaşındaki şahsın evinde, Bizans-Roma dönemine ait sikkeler bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibi yapılan şüpheli gözaltına alınırken, evde bulunan sikke ve dedektörlere el konuldu.

Alınan bilgilere göre; olay Eskişehir'in Mahmudiye ilçesi Balçıkhisar Mahallesinde yaşandı. 4 Aralık Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında, jandarma ekiplerinin Balçıkhisar Mahallesinde yapılan istihbari çalışma neticesinde İ.P (72) isimli şahsın evinin bahçesinde kaçak kazı yaptığı belirlendi. Jandarma ekiplerince, şüphelinin elinde tarihi eser bulundurduğu ve bu tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisinin alınması üzerine konu ile ilgili yapılan araştırma sonucu İ.P. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama yapıldı. Ekipler, gerçekleştirdikleri aramalarda; şüphelinin evinde 2 adet Bizans Roma dönemine ait bronz sikke ve 2 adet define arama dedektörü ele geçirildi.

Öte yandan olayla ilgili 72 yaşındaki şüpheli İ.P. gözaltına alınırken, jandarma ekipleri ele geçirilen sikke ve dedektörlere el koydu. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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