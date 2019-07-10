7225 nitelik kodu dedir? KPSS tercih kılavuzunda geçen 7225 özel şart nedir?

7225 nitelik kodu nedir sorusu dün ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS tercih kılavuzu ile birlikte internette araştırılmaya başlandı. Tercih yapacak adaylarda özel koşullar listesinde geçen 7225 nitelik kodu en çok ilgi çeken oldu. İşte 7225 nitelik kodu hakkındaki detaylar...

7225 ÖZEL NİTELİK KODU NEDİR?

KPSS tercihleri sırasında çok sayıda yeni düzenleme yapıldı. Bunlardan bir tanesi de "güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olma" koşuludur. Bu şartın getirilmesi amacı yeni dönem yapılacak olan atamalarda ülke menfaatlerine uymayacak, ülkesine zarar verecek kişileri kamu kurumlarından uzaklaştırmak olduğu açık bir şekilde görülmektedir.7225 nitelik kodu bu yüzden konulmuş özel bir şarttır.

Güvenlik soruşturması nedir?

Kişinin kolluk kuvvetlerince aranıp, aranmadığı, adli sicil kaydının tespiti ve üzerinde herhangi bir sınırlamanın bulunup bulunmadığı, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığı, ahlaki durumunun, yabancılarla olan ilgisinin ve sır saklama kabiliyetinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak sureti ile belirlenmesi ve değerlendirilmesidir.

Arşiv Araştırması Nedir?

Kişinin, kolluk kuvvetleri tarafından aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tehdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan tespit edilmesi anlamına gelir.

7225 ÖZEŞ ŞARTI NEDEN ÖNEMLİ?

7225 özel şart gereği yapılacak olan araştırmalar Emniyet Genel Müdürlüğü, valilikler ve kaymakamlıklar ile Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilecek. 7225 nitelik kodu gereği yapılan araştırmalar sonucunda kişinin memuriyete uygun olmadığı saptanırsa, almış olduğu puan veya sıralama çok önlerde olsa bile ataması gerçekleştirilmeyecektir.