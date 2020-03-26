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7226 sayılı kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Korona virüs tehlikesine karşı alınan tedbirler kapsamında yargıda süreleri durduran düzenlemeyi de içeren 7226 sayılı Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

26.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:05
7226 sayılı kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Korona virüs tehlikesine karşı alınan tedbirler kapsamında yargıda süreleri durduran düzenlemeyi de içeren 7226 sayılı Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
TBMM Genel Kurulunda görüşülen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi dün kabul edilmişti. Yargıda süreleri durduran düzenlemeyi de içeren 7226 sayılı Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yürürlüğe giren kanunla ilgili açıklamada bulundu. Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla yürürlüğe giren ve yargıda önemli tedbirleri içeren Kanun'un salgına karşı mücadelemizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bir mağduriyeti veya şikayeti olan vatandaşlarımız için ise adalet kapısının daima açık olduğunu da hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel

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