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725 kilogram esrar ve 85 kilogram skunk ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 725 kilogram esrar ve 85 kilogram skunk ele geçirildi.

08.05.2020 09:55 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:57

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 725 kilogram esrar ve 85 kilogram skunk ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalarda Lice ilçesi ile Kocaköy ilçesi kırsalında olmak üzere dört farklı noktada araziye gizlenmiş çuvallar içerisinde esrar olduğu, bu uyuşturucunun devam eden operasyonlar nedeniyle bulunduğu yerden çıkartılamadığı ve ilerleyen tarihlerde alıcılar tarafından alınarak metropol şehirlere sevk edileceği bilgisinin alındığı bildirildi.

?Lice ilçesinin Yalaza ve Bağlan köyleri ile Kocaköy ilçesinin Boyunlu ve Gözebaşı köyleri kırsalında belirlenen yerlerde yapılan fiziki takibin ardından 4 farklı noktada gerçekleştirilen operasyonda, çalılıklar arasına çuvallar ve poşetler içerisine gizlenmiş, satışa hazır 725 kilogram esrar ve 85 kilogram skunk ele geçirildiği belirtilen açıklamada, olayla ilgili olarak ele geçirilen uyuşturucunun muhafaza altına alındığı, şüphelilerinin tespitine yönelik çalışmaya başlanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edildiği aktarıldı.

725 kilogram esrar ve 85 kilogram skunk ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Güncel, Haber

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