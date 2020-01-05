Haberler » Güncel » 73 bin 840 sokak hayvanı tedavi edildi - Haber

73 bin 840 sokak hayvanı tedavi edildi

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2019 yılında 73 bin 840 sokak hayvanının tedavisini gerçekleştirdi.

05.01.2020 13:05 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:10 73 bin 840 sokak hayvanı tedavi edildi
Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2019 yılında 73 bin 840 sokak hayvanının tedavisini gerçekleştirdi.

Sokak hayvanlarına yönelik sağlıklı, kontrollü ve güvenilir uygulamalarıyla dikkat çeken Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2019 yılında yaptığı çalışmaların verilerini paylaştı. Merkez yıl içerisinde 73 bin 840 hayvana tedaviye yönelik işlem uyguladı. Açık yara muayenesinden deri hastalıklarına, kemoterapiden genel kontrole mevcut imkanlar dahilinde her türlü tedaviyi gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, 12 hayvana ise karantina altında tedavi işlemi uyguladı. Çalışmalar kapsamında bin 376 karma, 699 bronchin, 51 mantar aşısı yapan Çankaya Belediyesi, 3 bin 148 hayvana kuduz aşısı uyguladı. 11 bin 218 sokak hayvanına ise anti parazit tedavisi gerçekleştirildi.

Çalışmalarında özellikle kısırlaştırmaya ağırlık veren Çankaya Belediyesi, hem hayvanların sağlığını hem de popülasyonlarını belirli dengede tutmayı amaçlıyor. Belediyenin sokak hayvanlarına yönelik düzenli uygulamaları kapsamında 2019 yılı içerisinde 2 bin 523 kısırlaştırma işlemi yapıldı. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:32   Vefakar gençlik, fedakar ecdadı 105'inci yılında anıyor - Haber
14:32   METEOROLOJİDEN İSTANBUL VE BALIKESİR'E KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI - Haber
14:27   'Erdemli Gençler Kurucu Genel Başkanının İzinde' programı - Haber
14:25   Çocuklar çevre bilincini Tomurcuk'la öğreniyor - Haber
14:25   Mersin'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı - Haber
13:27   İranlı komutan Süleymani'nin cenazesi 4 şehre götürülecek - Haber
10:21   Kasım Süleymani suikastı sonrasında, İran'ın olası intikam senaryoları ortaya çıktı - Haber
09:43   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye: Öfkenizin farkındayım - Haber
09:25   İstanbul trafiğindeki seyyar satıcıların aylık gelirleri 6 bin liraya ulaşıyor - Haber
09:24   Doberman cinsi köpek "Bobo" ameliyat edilmezse göremeyecek - Haber
5.01.2020 14:33:34