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73. Cannes Film Festivali Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Fransa'da 12-23 Mayıs'ta yapılması planlanan 73. Cannes Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

19.03.2020 23:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:24
73. Cannes Film Festivali Kovid-19 nedeniyle ertelendi
Fransa 'da 12-23 Mayıs'ta yapılması planlanan 73. Cannes Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Cannes Film Festivali, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösteriliyor.
Fransa'da resmi verilere göre, şu ana kadar salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Fransa, Kültür Sanat

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