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73 yaşındaki anne, böbreğiyle kızına can verdi

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde böbrek yetmezliği nedeniyle 7 ay diyaliz tedavisi gören Ernur Gölhisarlı'nın (53), organ nakli için sıra beklediğini öğrenen annesi Naciye Teke (73), canlı verici oldu.

03.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:5173 yaşındaki anne, böbreğiyle kızına can verdi

BURDUR'un ilçesinde böbrek yetmezliği nedeniyle 7 ay diyaliz tedavisi gören Ernur Gölhisarlı'nın (53), organ nakli için sıra beklediğini öğrenen annesi Naciye Teke (73), canlı verici oldu. Gölhisarlı, annesinden alınan böbreğin nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

Gölhisar ilçesinde oturan evli ve 3 çocuk annesi Ernur Gölhisarlı, 8 ay önce şiddetli karın ağrısı ve baş dönmesi şikayetleriyle Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonunda Gölhisarlı'ya kronik böbrek rahatsızlığı teşhisi konuldu. Gölhisar ilçesinde özel bir merkezde 7 ay hemodiyalize giren Ernur Gölhisarlı, 2 ay önce Antalya Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu. Burada yeniden muayene olan Ernur Gölhisarlı, organ nakli için Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme Listesi'ne kayıt yaptırdı.

'ANNE VERİCİ OLDU'

Kızının yaşadığı acıyı gören, organ bekleme listesinde de sıra beklediğini öğrenen annesi Naciye Teke, canlı verici olacağını söyledi. Naciye Teke ve kızı Ernur Gölhisarlı, aldıkları kararı AÜ Organ Nakli Merkezi Koordinasyon Sorumlusu Öğr. Gör. Nilgün Bilal ile paylaştı. Anne ve kızı, koordinatörler tarafından bilgilendirildi. Kan ve doku uyum testleri sonunda böbrek nakli yapılmasına karar verildi. Naciye Teke'den alınan böbrek, 4 saat süren operasyonla kızı Ernur Gölhisarlı'ya nakledildi. Gölhisarlı, annesinin bağışladığı böbrekle yeniden sağlığına kavuştu.

EŞİ SAĞLIK NEDENİYLE BAĞIŞÇI OLAMADI

Ernur Gölhisarlı'nın 7 aydır diyalize girdiğini belirten AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Naciye Teke, kızının yaşadığı bu acı tabloya dayanamadı. Kızına böbreğini vermeyi tercih etti. Hastamızın eşi Ali Gölhisarlı da verici olmak istedi, fakat tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle bu mümkün olmadı. Kısa süren test sürecinin ardından konsey olarak anneden kızına böbrek nakline karar verdik. Operasyonu başarılı geçti, bir sorun yok" dedi.

8 ÇOCUK, 20 TORUN SAHİBİ

Kızının böbrek rahatsızlığının yaklaşık 8 ay önce ortaya çıktığını söyleyen 8 çocuk ve 20 torun sahibi Naciye Teke, ise şöyle konuştu:

"Kızım bir süre diyalize girdi. Kızımın bu durumunu gördüğüm ve üzüldüğüm için bu süreci uzatmak istemedim. Böbreğimi gözümü hiç kırpmadan kızıma vermek için karar verdim. Herkesi böyle fedakarlıkta bulunmaya davet ediyorum. Şu anda kızım sağlığına kavuştu. Çok iyiyiz, Kızıma böbreğimi verdiğim için çok huzurlu ve mutluyum."

DİYALİZ SÜRECİ ÇOK ZORDU

Annesinden aldığı böbrekle yeniden yaşama tutunan ev kadını Ernur Gölhisarlı ise çok mutlu olduğunu söyledi. 7 aylık diyaliz sürecinin çok zor geçtiğini anlatan Gölhisarlı, "Diyalize girmek kolay değil. Haftanın 3 günü tüm gün diyalize girerek vücudunuz halsiz kalıyor. Aileniz ve çevrenizle ilgilenemiyorsunuz. Kısa sürede bu zor zamanı çok şükür annemin sayesinde ve doktorlarımızın başarılı operasyonu ile başardık. Ameliyattan sağlıklı olarak çıktık" dedi.



Gölhisar, Sağlık

Kaynak: DHA

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