73 yaşındaki emekli öğretmen oy kullanmaya ambulans ile getirildi

73 yaşındaki emekli öğretmen oy kullanmaya ambulans ile getirildiEmekli öğretmen Fikret Ersever, gözyaşlarına hakim olamadı
VAN - Van
merkez Tuşba
ilçesinde 73 yaşındaki Mecit Diler adlı vatandaş, 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile sandık başına getirildi. İlçeye bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Mecit Diler, yatalak olduğu için oy kullanmaya gelemedi. Ailesinin durumu 112 Acil servis ekiplerine bildirmesi üzerine eve ambulans gönderildi. Yaşlı adam sağlık personelleri ve torunları tarafından yatağından alınıp Vali Haydar Bey
Lisesi'ne getirildi. Burada oyunu kullanan Diler, ambulans ile tekrar evine bırakıldı."Emekli öğretmen gözyaşlarına hakim olamadı" İpekyolu
ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi
'nde ikamet eden emekli Öğretmen Fikret Ersever ise 2009 yılında emekliye ayrıldığı Hüsrev Paşa İlkokulu'nda oyunu kullandı. Tekerlekli sandalye ile geldiği okulda duygulu anlar yaşayan Ersever, "Bu seçimleri iyi görmüyorum. Biraz bölücülük var. Kişiler arasında sevgi, saygı yok. Türkiye
için birlik, beraberlik ve sevgi bekliyorum. Başka bir şey beklemiyorum" ifadelerini kullandı.
Yerel
Kaynak: İHA