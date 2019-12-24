Haberler » Güncel » 73 yaşındaki gezgin Rosie Swale Pope, Türk çayı içti, Atatürk posteri önünde poz verdi - Haber

73 yaşındaki gezgin Rosie Swale Pope, Türk çayı içti, Atatürk posteri önünde poz verdi

Nepal'deki çocuklara yardım etmek için İngiltere'den yola çıkan 73 yaşındaki yazar ve gezgin Rosie Swale Pope, Kartal'da mola verdi.

24.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:10 73 yaşındaki gezgin Rosie Swale Pope, Türk çayı içti, Atatürk posteri önünde poz verdi
'deki çocuklara yardım etmek için İngiltere'den yola çıkan 73 yaşındaki yazar ve gezgin Rosie Swale Pope, 'da mola verdi. İki gün boyunca Kartal'da misafir edilen gezgin, belediyeye teşekkür ziyaretinde bulundu. Burada Türk çayı içen ve Atatürk posteri önünde poz veren gezgin Rosi Swale, "Kartal benin ikinci yuvam" dedi.

İngiltere'den 2018 yılında yola çıkan 73 yaşındaki yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope, Nepal'deki çocuklara yardım etmek için yollarda koşarak 1 yılda Türkiye'ye ulaştı. Nepal'e kadar toplam 6 bin 900 kilometreyi yürüyerek kat etmeyi planlayan Pope'yi Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel makamında ağırladı. Başkan Gökhan Yüksel yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope ile sohbet etti. Rosie Swale Pope, burada Türk çayı içti, Atatürk posteri önünde poz vererek fotoğraf çekildi. Gezgin Rosie Swale, sohbet sonrasında kendi yazmış olduğu "Justa Little Run Around the World" adlı kitabını Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e hediye etti.

Nepal'e gidip buradaki yoksul çocuklara yardım etmek için yola çıktığını belirten Rosie Swale Pope, Türkçe olarak "Kartal'ı çok seviyorum" dedi. Konuşmasının devamında Pope, "Bana gösterilen ilgiye teşekkür ediyorum. Türk insanları çok iyi. Kartal benim evim gibi oldu. Benim hayatım çok zor geçti, bebekken annem öldü. İki yıl önce yürümeye karar verdim ve şimdi buradayım" dedi. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, Kartal, Nepal, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:36   Çanakkale'de 688 litre sahte içki ele geçirildi - Haber
17:36   Başkan Demirbaş'tan Terör Mağdurları Derneği'ne ziyaret - Haber
17:35   Anten yüzünden çatıdan düştü - Haber
17:31   Gebze'de tapu dağıtım töreni düzenlendi - Haber
17:31   Kuşadası sağanak yağıaşa teslim oldu - Haber
17:10   Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi - Haber
16:56   Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti - Haber
16:55   Freni boşalan tır beş aracı biçti - Haber
16:52   Kayıp kızından gelen videoyu gören anne, hayatının şokunu yaşadı! - Haber
16:33   Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor - Haber
24.12.2019 17:37:57