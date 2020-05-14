73 yaşındaki İsa Mutlu, hayata çiftçilikle tutunuyor - ORDU

Ordu'nun Ünye ilçesinde 73 yaşındaki çiftçi İsa Mutlu, küçük yaşlarda başladığı çiftçilikle yaşamını sürdürüyor.

14.05.2020 19:09 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:14
Ordu'nun Ünye ilçesinde 73 yaşındaki çiftçi İsa Mutlu, küçük yaşlarda başladığı çiftçilikle yaşamını sürdürüyor.
İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan Mutlu, çiftçilik yaparak, toprakla uğraşarak hayata tutunuyor.
2011 yılında eşini, 2015 yılında oğlunu kaybeden Mutlu, 2016 yılında torunu Kerim Örtücü'nün şehit olmasının ardından hayata tutunmayı toprakta buldu.
Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, 14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla tarım danışmanları İbrahim Hakan Gün, Elif Mutlu ve Derya Üstün ile çocukluğundan bu yana toprakla uğraşan İsa Mutlu'yu bahçesinde ziyaret etti.
Oda başkanı Sarıkahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü programı düzenlemediklerini söyledi.
Üretime ömrünü adamış İsa Mutlu'yu ziyaret ederek bu günü özel olarak kutlamak istediklerini anlatan Sarıkahraman, "Tarım beklemez. Kovid-19 da olsa, virüste olsa ne olursa olsun tarım vazgeçilmezimiz. Bu bölgenin de can damarı ve ana geçim kaynağını fındık olduğu için İsa Mutlu ağabeyimizin nezdinde tüm çiftçilerimizin gününü kutluyorum." dedi.
Çiftçi İsa Mutlu ise gününün tamamına yakınının bahçelerde geçtiğini dile getirerek, "Fındıklarda verimli verimsiz dalları tespit etme, gübreleme, arıcılık, çilek, kivi üretimi gibi şeylerde günümü değerlendiririm. Hiç boş zamanım olmaz. Dengeli yatar, dengeli kalkarım. Ben ağaçlarda halen kiraz toplarım, üzüm toplarım. Pekmezini yaparım, hiç yorulmam." diye konuştu.
Mutlu, dinç olmasının kendi üretimini yapıp çalışmasına bağladığını vurgulayarak, dengeli beslendiğini, uyuduğunu ve yaşadığını aktardı.
Hayata çiftçilikle tutunduğuna işaret eden Mutlu, "2011 yılında eşim rahatsızlandı ve vefat etti. Ondan 4 yıl sonra oğlum vefat etti. 2016 yılında torunum Kerim Örtücü şehit oldu ama yine de hep moralimi yüksek tuttum. Üst üste acılar yaşamak insanı yıkıyor. Hayata çiftçilikle tutundum. Baktım ölenle ölünmüyor, gidenle gidilmiyor. Ölenlerin acısı başka, çalışmak başka." ifadelerini kullandı. 73 yaşındaki İsa Mutlu, hayata çiftçilikle tutunuyor - ORDU

Kaynak: AA

Etiketler: İsa Mutlu, Ünye, Ordu, Güncel, Haber

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