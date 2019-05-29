738. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri toplantısı yapıldı

Bilecik
Valisi Bilal Şentürk
başkanlığında 738. Ertuğrul Gazi
'yi Anma ve Söğüt
Şenlikleri öncesi toplantı gerçekleştirildi. Vali Şentürk
, Hamidiye
İdadisinde Kaymakam Murat Öztürk
, Şeyh Edebali
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
ve Belediye Başkanı İsmet Sever ile ilgililerin katıldığı toplantıda, geçmiş yıllarda yapılan şenlikler hakkında bilgi alarak, Bileciklilerin şenliklerde misafir olarak değil ev sahibi olarak katılım sağlaması gerektiğini söyledi. Bileciklilerin sahiplenmesi gerektiğinin altını çizen Vali Şentürk, "Halkın katılmadığı etkinliğin bir anlamı yok. Kendi örfünü sahiplenmesi gerekir. Vatandaşın katılımını öne çıkarmalıyız. Bu geleneği yaşatacak olan bu yörenin insanıdır. Bin yıllık tarihimizde en önemli geleneklerimizden sürdürülen etkinliklerden birisi. Yöresel katılımı güçlendirmeliyiz. Örf ve geleneklerimizi bu yörede yaşayan gelecek kuşaklar yaşatacak" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Bilal Şentürk
, Bilecik
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Kaynak: İHA